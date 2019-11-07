Водію, який, переїхавши автомобілем вагітну жінку, покинув місце ДТП, загрожує до 8 років позбавлення волі

07.11.2019 20:00

Прокуратурою Донецької області затверджено та направлено до Першотравневого районного суду м. Маріуполя обвинувальний акт відносно місцевого мешканця, який, знаходячись за кермом автомобіля, переїхав ... подробнее →

Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие

07.11.2019 19:30

Подошел к концу очередной садовый сезон. Не за горами зима, холода. Осталось совсем немного времени для того, чтобы подготовить сад к долгой зиме. Большинство растений прекрасно перезимуют и без ... подробнее →

Наемники нарушили режим прекращения огня 15 раз, погиб один украинский военный, четверо получили осколочные ранения

07.11.2019 19:15

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского ... подробнее →

Цемах готов дать показания нидерландским следователям

07.11.2019 19:00

Бывший командир подразделения ПВО пророссийских боевиков Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, расследующим крушение малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе. Об ... подробнее →

По горячим следам патрульные Мариуполя задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже

07.11.2019 18:45

Сегодня ночью на спецлинию позвонила работница кафе по проспекту Мира в Мариуполе и сообщила о нападении. Патрульным, которые прибыли на место, женщина сообщила, что двое мужчин зашли в кафе и забрали ... подробнее →

Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен дохода от предоставления в аренду иностранцам имущества

07.11.2019 18:29

Президент Владимир Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен дохода от предоставления иностранцам в аренду имущества. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных ... подробнее →

МИД протестует против незаконного въезда очередного гуманитарного конвоя России в Украину

07.11.2019 18:00

Министерство иностранных дел протестует против незаконного въезда очередного гуманитарного конвоя России в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi ... подробнее →

В Минсоцполитики назвали средний размер коммунальных субсидий и льгот за октябрь

07.11.2019 17:00

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составляет 539 грн, при этом размер льготы, в среднем, составил 418 грн. Об этом заявил заместитель министра социальной политики ... подробнее →

Япония отказала в визе крымской саксофонистке c российским паспортом

07.11.2019 14:00

Посольство Японии в России отказало в визе на въезд в страну саксофонистке из Крыма Веронике Кожухаровой, которая получила российский паспорт после незаконной аннексии полуострова Россией, сообщает ... подробнее →

Слухи об их смерти преувеличены. Обзор матча. ДИНАМО (Загреб, Хорватия) – ШАХТЕР (Донецк, Украина)

07.11.2019 13:12

По мнению редактора "Спорт-арены" Эдуарда Киселева, сражение на «Максимире» войдет в историю «Шахтера», который в компенсированное время отыграл у загребского ... подробнее →

В "ДНР" назвали новую дату разведения сил в Петровском

07.11.2019 12:30

Подразделения "ДНР" готовы возобновить процесс разведения войск на пилотном участке "Петровское - Богдановка" 9 ноября, передает Depo.Донбасс со ссылкой на подконтрольные "ДНР" сайты. "Сегодня нами ... подробнее →

В Станице Луганской завершился первый этап восстановления моста

07.11.2019 12:00

Украинская сторона завершила подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, передает телеканал 112 Украина . "Украинская ... подробнее →

Витамин D: когда он необходим

07.11.2019 11:30

О витамине D знает каждая мама, ведь его дефицит может вызвать у ребенка рахит. Начиная с пеленок педиатры назначают малышам витамин D в каплях. Особенно острой может быть его нехватка в период с ... подробнее →

Украинский фильм-антиутопия о Донбассе получил приз кинофестиваля в Токио (ВИДЕО)

07.11.2019 11:00

Фильм "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича получил специальный приз жюри на Международном кинофестивале в Токио, сообщает НВ . "Атлантида" - это фильм-антиутопия о будущей победе в ... подробнее →

lifecell назвал шесть городов Украины для тестирования 5G

07.11.2019 10:00

Мобильный оператор lifecell вместе с компанией Ericsson с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года будут тестировать технологию 5G в магазинах оператора в шести городах Украины, сообщает ИА ... подробнее →

Шахтер оформил боевую ничью в Загребе (ВИДЕО)

07.11.2019 09:40

Динамо Загреб сыграло вничью с донецким Шахтером в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Футбол 24 . В первом тайме команды обменялись голами Патрика и Петковича. После перерыва зрителей ... подробнее →

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