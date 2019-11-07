Водію, який, переїхавши автомобілем вагітну жінку, покинув місце ДТП, загрожує до 8 років позбавлення волі07.11.2019 20:00
Прокуратурою Донецької області затверджено та направлено до Першотравневого районного суду м. Маріуполя обвинувальний акт відносно місцевого мешканця, який, знаходячись за кермом автомобіля, переїхав ... подробнее →
Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие07.11.2019 19:30
Подошел к концу очередной садовый сезон. Не за горами зима, холода. Осталось совсем немного времени для того, чтобы подготовить сад к долгой зиме. Большинство растений прекрасно перезимуют и без ... подробнее →
Наемники нарушили режим прекращения огня 15 раз, погиб один украинский военный, четверо получили осколочные ранения07.11.2019 19:15
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского ... подробнее →
Цемах готов дать показания нидерландским следователям07.11.2019 19:00
Бывший командир подразделения ПВО пророссийских боевиков Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, расследующим крушение малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе. Об ... подробнее →
По горячим следам патрульные Мариуполя задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже07.11.2019 18:45
Сегодня ночью на спецлинию позвонила работница кафе по проспекту Мира в Мариуполе и сообщила о нападении. Патрульным, которые прибыли на место, женщина сообщила, что двое мужчин зашли в кафе и забрали ... подробнее →
Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен дохода от предоставления в аренду иностранцам имущества07.11.2019 18:29
Президент Владимир Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен дохода от предоставления иностранцам в аренду имущества. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных ... подробнее →
МИД протестует против незаконного въезда очередного гуманитарного конвоя России в Украину07.11.2019 18:00
Министерство иностранных дел протестует против незаконного въезда очередного гуманитарного конвоя России в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi ... подробнее →
В Минсоцполитики назвали средний размер коммунальных субсидий и льгот за октябрь07.11.2019 17:00
Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составляет 539 грн, при этом размер льготы, в среднем, составил 418 грн. Об этом заявил заместитель министра социальной политики ... подробнее →
Япония отказала в визе крымской саксофонистке c российским паспортом07.11.2019 14:00
Посольство Японии в России отказало в визе на въезд в страну саксофонистке из Крыма Веронике Кожухаровой, которая получила российский паспорт после незаконной аннексии полуострова Россией, сообщает ... подробнее →
Слухи об их смерти преувеличены. Обзор матча. ДИНАМО (Загреб, Хорватия) – ШАХТЕР (Донецк, Украина)07.11.2019 13:12
По мнению редактора "Спорт-арены" Эдуарда Киселева, сражение на «Максимире» войдет в историю «Шахтера», который в компенсированное время отыграл у загребского ... подробнее →
В "ДНР" назвали новую дату разведения сил в Петровском07.11.2019 12:30
Подразделения "ДНР" готовы возобновить процесс разведения войск на пилотном участке "Петровское - Богдановка" 9 ноября, передает Depo.Донбасс со ссылкой на подконтрольные "ДНР" сайты. "Сегодня нами ... подробнее →
В Станице Луганской завершился первый этап восстановления моста07.11.2019 12:00
Украинская сторона завершила подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, передает телеканал 112 Украина . "Украинская ... подробнее →
Витамин D: когда он необходим07.11.2019 11:30
О витамине D знает каждая мама, ведь его дефицит может вызвать у ребенка рахит. Начиная с пеленок педиатры назначают малышам витамин D в каплях. Особенно острой может быть его нехватка в период с ... подробнее →
Украинский фильм-антиутопия о Донбассе получил приз кинофестиваля в Токио (ВИДЕО)07.11.2019 11:00
Фильм "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича получил специальный приз жюри на Международном кинофестивале в Токио, сообщает НВ . "Атлантида" - это фильм-антиутопия о будущей победе в ... подробнее →
lifecell назвал шесть городов Украины для тестирования 5G07.11.2019 10:00
Мобильный оператор lifecell вместе с компанией Ericsson с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года будут тестировать технологию 5G в магазинах оператора в шести городах Украины, сообщает ИА ... подробнее →
Шахтер оформил боевую ничью в Загребе (ВИДЕО)07.11.2019 09:40
Динамо Загреб сыграло вничью с донецким Шахтером в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Футбол 24 . В первом тайме команды обменялись голами Патрика и Петковича. После перерыва зрителей ... подробнее →
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