Бывший командир подразделения ПВО пророссийских боевиков Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, расследующим крушение малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе. Об ... подробнее →

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского ... подробнее →

Подошел к концу очередной садовый сезон. Не за горами зима, холода. Осталось совсем немного времени для того, чтобы подготовить сад к долгой зиме. Большинство растений прекрасно перезимуют и без ... подробнее →

Прокуратурою Донецької області затверджено та направлено до Першотравневого районного суду м. Маріуполя обвинувальний акт відносно місцевого мешканця, який, знаходячись за кермом автомобіля, переїхав ... подробнее →