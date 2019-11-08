День украинских камбеков в Лиге Европы (ВИДЕО)

"Александрия" пропускает первой, но забивает последней 08.11.2019 08:30

Украинские клубы "порадовали" своих болельщиков, отыгрываясь по ходу своих матчей в Лиге Европы. "Динамо" на выезде сыграло вничью с ФК "Копенгаген", а во Львове "Александрия" сотворила настоящее ... подробнее →

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