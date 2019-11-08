Китайская компания Xiaomi выпустила новый интересный фен Showsee Negative ion. Новинку разместили на фирменной площадке для коллективного финансирования, сообщает Телеканал новостей "24" . Showsee ... подробнее →

В течение трех месяцев на оккупированных территориях появятся сигналы украинских телеканалов, сообщает ТСН . Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" пообещал министр культуры, ... подробнее →

Компания "Медиа Группа Украина", принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, запускает новостной канал "Украина 24". Такое решение было согласовано в четверг, 7 ноября, на заседании ... подробнее →

За народного депутата Ярослава Дубневича еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда внесли 100 миллионов гривен залога, однако нардепа все равно этапировали в ... подробнее →

Министр попросил у Кабмина защиту 08.11.2019 14:20 Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему охрану. "Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой ... подробнее →

Bellingcat выяснила новую "личность" Безлера 08.11.2019 14:00 Международная независимая следственная группа Bellingcat выяснила, что Россия выдала боевикам Безлеру и Иванникову новые паспорта, но не внесла их в базу налогоплательщиков, поскольку они не имеют ... подробнее →

Разведение войск в Петровском перенесли на завтра 08.11.2019 13:00 Запланированное на 12:00, пятницу, 8 ноября разведение войск в Петровском Донецкой области перенесли на сутки, сообщает Обозреватель . Такие данные предоставил посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной ... подробнее →