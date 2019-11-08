За депутата Украины внесли рекордный залог

08.11.2019 18:30

За народного депутата Ярослава Дубневича еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда внесли 100 миллионов гривен залога, однако нардепа все равно этапировали в ... подробнее →

В Украине появится новый телевизионный канал

08.11.2019 17:30

Компания "Медиа Группа Украина", принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, запускает новостной канал "Украина 24". Такое решение было согласовано в четверг, 7 ноября, на заседании ... подробнее →

В правительстве пообещали через три месяца "охватить" ОРДЛО украинским телевидением

08.11.2019 16:00

В течение трех месяцев на оккупированных территориях появятся сигналы украинских телеканалов, сообщает ТСН . Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" пообещал министр культуры, ... подробнее →

Xiaomi выпустила "антистатический" фен для волос

08.11.2019 15:30

Китайская компания Xiaomi выпустила новый интересный фен Showsee Negative ion. Новинку разместили на фирменной площадке для коллективного финансирования, сообщает Телеканал новостей "24" . Showsee ... подробнее →

Министр попросил у Кабмина защиту

08.11.2019 14:20

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему охрану. "Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой ... подробнее →

Bellingcat выяснила новую "личность" Безлера

08.11.2019 14:00

Международная независимая следственная группа Bellingcat выяснила, что Россия выдала боевикам Безлеру и Иванникову новые паспорта, но не внесла их в базу налогоплательщиков, поскольку они не имеют ... подробнее →

Разведение войск в Петровском перенесли на завтра

08.11.2019 13:00

Запланированное на 12:00, пятницу, 8 ноября разведение войск в Петровском Донецкой области перенесли на сутки, сообщает Обозреватель . Такие данные предоставил посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной ... подробнее →

Синоптики порадовали жителей Украины прогнозом погоды на выходные

08.11.2019 12:30

В Украине на выходных, 9-10 ноября, сохранится теплая, преимущественно солнечная погода: лишь в западных областях страны в воскресенье ожидаются дожди, сообщает телеканал 112 Украина . В южных ... подробнее →

Lifecell запустил поддержку "виртуальных" SIM-карт

08.11.2019 11:30

Украинский мобильный оператор lifecell анонсировал запуск eSIM-карты. В фирменном магазине оператора уже можно оформить предварительный заказ на стартовый пакет eSIM, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →

В ООС рассказали, как будет проходить разведение войск в Петровском

08.11.2019 11:00

Командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко объяснил, как будет проходить разведение войск в Петровском, сообщает Телеканал новостей «24» . П оего словам, разведение сил и ... подробнее →

Вышел первый трейлер новой экранизации "Человека-невидимки" (ВИДЕО)

08.11.2019 10:30

В сети появился первый дублированный трейлер фильма "Человек-невидимка", основанного на одноименном романе Герберта Уэллса, сообщает телеканал 112 Украина . В новой экранизация после загадочной ... подробнее →

Зеленский рассказал, когда посадит коррупционеров

08.11.2019 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что происходит с самыми резонансными уголовными делами на коррупционеров.  Не очень много посадок?   Смотрите — дело ... подробнее →

В Золотое приехали послы стран ЕС и США

08.11.2019 09:45

Послы США, Великобритании, Германии и Франции посетили населенный пункт Золотое-4 Луганской области, в районе которого продолжаются мероприятия по разведению сил и средств, сообщает пресс-центр ... подробнее →

День украинских камбеков в Лиге Европы (ВИДЕО)

"Александрия" пропускает первой, но забивает последней 08.11.2019 08:30

Украинские клубы "порадовали" своих болельщиков, отыгрываясь по ходу своих матчей в Лиге Европы. "Динамо" на выезде сыграло вничью с ФК "Копенгаген", а во Львове "Александрия" сотворила настоящее ... подробнее →

Показано c 1 по 14 (из 14 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх