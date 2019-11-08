Послы США, Великобритании, Германии и Франции посетили населенный пункт Золотое-4 Луганской области, в районе которого продолжаются мероприятия по разведению сил и средств, сообщает пресс-центр ... подробнее →

08.11.2019 08:30

Украинские клубы "порадовали" своих болельщиков, отыгрываясь по ходу своих матчей в Лиге Европы. "Динамо" на выезде сыграло вничью с ФК "Копенгаген", а во Львове "Александрия" сотворила настоящее ... подробнее →