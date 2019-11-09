Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО 09.11.2019 16:00 Больше всего жители временно оккупированного Донбасса доверяют президенту России Владимиру Путину. Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и издания "Зеркало ... подробнее →

В Петровском началось разведение сил 09.11.2019 15:00 Украинские военные и сепаратисты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") начали разведение сил в районе участка №3 Богдановка-Петровское, передает FaceNews . Это последний из ... подробнее →