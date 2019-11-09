Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО09.11.2019 16:00
Больше всего жители временно оккупированного Донбасса доверяют президенту России Владимиру Путину. Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и издания "Зеркало ... подробнее →
В Петровском началось разведение сил09.11.2019 15:00
Украинские военные и сепаратисты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") начали разведение сил в районе участка №3 Богдановка-Петровское, передает FaceNews . Это последний из ... подробнее →
Cьогодні День української писемності й мови09.11.2019 11:00
У суботу в Україні відзначають День української писемності та мови — свято, яке щороку відзначається 9 листопада, передає УНН . Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент ... подробнее →
Изменения цен на продукты, одежду и коммунальные услуги в октябре - что говорит статистика09.11.2019 10:30
По данным Государственной службы статистики, в октябре в Украине уровень инфляции почти приблизился к целевому значению Национального банка в 6,3%. За год цены выросли на 6,5% по сравнению с октябрем ... подробнее →
Боевики продолжают обстрелы из пушек, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. От полученных ранений умер украинский военный09.11.2019 10:00
8 листопада збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гармат БМП, гранатометів різних систем та ... подробнее →
Трамп намерен обнародовать еще один разговор с Зеленским09.11.2019 09:38
Президент США Дональд Трамп планирует опубликовать еще один разговори с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американское издание Politico, передают Українськi Новини . В ... подробнее →
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- Боевики продолжают обстрелы из пушек, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. От полученных ранений умер украинский военный
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