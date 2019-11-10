Задержанного польским бюро Интерпола члена УНА-УНСО передали на поруки украинскому консулу 10.11.2019 18:30 Задержанного в Польше одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. Об этом на своей странице в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила ... подробнее →

Энтузиаст смог запустить Windows 10 на калькуляторе 10.11.2019 17:30 Пользователь Twitter с ником Sunshine Biscuit at scale сообщил об успешной попытке запуска Windows 10 на калькуляторе, информирует iLenta.com . Для инсталляции он выбрал не простой калькулятор, а ... подробнее →

"Слуги народа" выбрали нового главу 10.11.2019 15:00 Партия "Слуга народа" избрала своим лидером первого заместителя председателя фракции партии в Верховной Раде Александра Корниенко вместо председателя парламента Дмитрия Разумкова, передают Українські ... подробнее →