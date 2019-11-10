Анонс топ-матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо"

10.11.2019 11:00

Сегодня, 10 ноября, состоится центральный матч второго круга УПЛ – "Шахтер" будет принимать "Динамо", сообщает НВ . Поединок состоится в Харькове на стадионе Металлист в 17:00 по киевскому ... подробнее →

Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО

10.11.2019 10:00

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо выразил недоверие относительно недавно обнародованного соцопроса, проведенного на оккупированных территориях ... подробнее →

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