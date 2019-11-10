10.11.2019 11:00

Сегодня, 10 ноября, состоится центральный матч второго круга УПЛ – "Шахтер" будет принимать "Динамо", сообщает НВ . Поединок состоится в Харькове на стадионе Металлист в 17:00 по киевскому ... подробнее →