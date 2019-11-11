Нафтогаз установил самую низкую за четыре года цену на газ

11.11.2019 20:00

В ноябре  цена на природный газ  для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, ... подробнее →

Елена Зеленская украсит обложку декабрьского выпуска Vogue

11.11.2019 15:45

Первая леди Украины Елена Зеленская появится на обложке декабрьского номера Vogue UA, сообщает УНН . В издании сообщают, что фотосессия с участием международной съемочной команды воплотилась в ... подробнее →

«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС

11.11.2019 14:00

«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений вдоль линии разграничения на этой неделе, сообщает в фейсбуке Донбасс SOS . Донецкая область: 11.11. с.Зайцево Бахмутского ... подробнее →

Сивохо призвал упростить пересечение линии разграничения на Донбассе

11.11.2019 13:30

Украинские власти должны максимально упростить пересечение линии разграничения на Донбассе. Об этом сегодня, 11 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил советник секретаря СНБО по вопросам ... подробнее →

Ситуация на КПП ОРДО

11.11.2019 13:00

Сегодня утром на подконтрольных «ДНР» блокпостах не слишком большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает News UA . Так, на Бахмутском направлении на КПП ... подробнее →

Лингвисты назвали самую распространенную фамилию в Украине

11.11.2019 11:30

Лингвисты выяснили, что самая распространенная фамилия в Украине – Мельник, сообщает Телеканал новостей «24» . Исследователи утверждают, что в Украине сейчас более 174 тысячи ... подробнее →

Задержанный в Польше Мазур рассказал о своем "чеченском" прошлом

11.11.2019 10:30

Ветеран АТО Игорь "Тополя" Мазур опроверг обвинения РФ о его участии в боевых действиях в Чечне, заявив, что он был там в качестве журналиста. Об этом он рассказал на совместной с генконсулом Украины ... подробнее →

Премьер-министр Польши обвинил Макрона в заигрывании с "русским медведем"

11.11.2019 10:00

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится построить стратегические отношения с Россией, однако не ощущает "горячего дыхания русского медведя на ... подробнее →

"Шахтер" взял реванш у "Динамо" за поражение в Кубке Украины (ВИДЕО)

11.11.2019 09:00

Донецкий "Шахтер" в воскресенье, 10 ноября, принимал киевское "Динамо" в "украинском классико". Минимальную победу на своем поле одержали "горняки", сообщает Телеканал новостей «24» . На ... подробнее →

Показано c 1 по 9 (из 9 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх