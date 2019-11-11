Украинские власти должны максимально упростить пересечение линии разграничения на Донбассе. Об этом сегодня, 11 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил советник секретаря СНБО по вопросам ... подробнее →

«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений вдоль линии разграничения на этой неделе, сообщает в фейсбуке Донбасс SOS . Донецкая область: 11.11. с.Зайцево Бахмутского ... подробнее →

Первая леди Украины Елена Зеленская появится на обложке декабрьского номера Vogue UA, сообщает УНН . В издании сообщают, что фотосессия с участием международной съемочной команды воплотилась в ... подробнее →

В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, ... подробнее →

Ситуация на КПП ОРДО 11.11.2019 13:00 Сегодня утром на подконтрольных «ДНР» блокпостах не слишком большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает News UA . Так, на Бахмутском направлении на КПП ... подробнее →

Лингвисты назвали самую распространенную фамилию в Украине 11.11.2019 11:30 Лингвисты выяснили, что самая распространенная фамилия в Украине – Мельник, сообщает Телеканал новостей «24» . Исследователи утверждают, что в Украине сейчас более 174 тысячи ... подробнее →