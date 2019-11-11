Нафтогаз установил самую низкую за четыре года цену на газ11.11.2019 20:00
В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, ... подробнее →
Елена Зеленская украсит обложку декабрьского выпуска Vogue11.11.2019 15:45
Первая леди Украины Елена Зеленская появится на обложке декабрьского номера Vogue UA, сообщает УНН . В издании сообщают, что фотосессия с участием международной съемочной команды воплотилась в ... подробнее →
«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС11.11.2019 14:00
«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений вдоль линии разграничения на этой неделе, сообщает в фейсбуке Донбасс SOS . Донецкая область: 11.11. с.Зайцево Бахмутского ... подробнее →
Сивохо призвал упростить пересечение линии разграничения на Донбассе11.11.2019 13:30
Украинские власти должны максимально упростить пересечение линии разграничения на Донбассе. Об этом сегодня, 11 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил советник секретаря СНБО по вопросам ... подробнее →
Ситуация на КПП ОРДО11.11.2019 13:00
Сегодня утром на подконтрольных «ДНР» блокпостах не слишком большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает News UA . Так, на Бахмутском направлении на КПП ... подробнее →
Лингвисты назвали самую распространенную фамилию в Украине11.11.2019 11:30
Лингвисты выяснили, что самая распространенная фамилия в Украине – Мельник, сообщает Телеканал новостей «24» . Исследователи утверждают, что в Украине сейчас более 174 тысячи ... подробнее →
Задержанный в Польше Мазур рассказал о своем "чеченском" прошлом11.11.2019 10:30
Ветеран АТО Игорь "Тополя" Мазур опроверг обвинения РФ о его участии в боевых действиях в Чечне, заявив, что он был там в качестве журналиста. Об этом он рассказал на совместной с генконсулом Украины ... подробнее →
Премьер-министр Польши обвинил Макрона в заигрывании с "русским медведем"11.11.2019 10:00
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится построить стратегические отношения с Россией, однако не ощущает "горячего дыхания русского медведя на ... подробнее →
"Шахтер" взял реванш у "Динамо" за поражение в Кубке Украины (ВИДЕО)11.11.2019 09:00
Донецкий "Шахтер" в воскресенье, 10 ноября, принимал киевское "Динамо" в "украинском классико". Минимальную победу на своем поле одержали "горняки", сообщает Телеканал новостей «24» . На ... подробнее →
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