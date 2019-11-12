Два человека погибли и 11 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи контрольно-пропускного пункта «Александровка» на западе Донецка, заявили в пресс-службе ... подробнее →

На оккупированной Луганщине вблизи Ровеньков, утром 12 ноября перевернулся автобус, в котором было более 20 пассажиров, восемь из них получили травмы сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР». ... подробнее →

Служба безопасности Украины открыла уголовные дела против топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп фракции «Европейская ... подробнее →

Андрею Данилко стало плохо во время съемок новогоднего концерта. У 46-летнего артиста случилась блокада сердца - резкое замедление сердечного ритма, сообщает РБК-Украина . Инцидент произошел 4 ... подробнее →

Перед контролируемым боевиками пунктом пропуска "Александровка" (Каргилл, на дорожном коридоре "Донецк-Курахово") утром 12 ноября перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие. Об этом ... подробнее →

Российские наемники 12 ноября сообщили ОБСЕ о завершении первого этапа отвода сил в Петровском, сообщает ТСН со ссылкой на слова "руководителя представительства "ДНР" в Совместном центре по контролю ... подробнее →

Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться в Казахстане 12.11.2019 10:00 Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане и обсудить урегулирование конфликта ... подробнее →

Что нужно знать об электронных водительских удостоверениях 12.11.2019 09:40 Украинские водители смогут использовать электронные водительские удостоверения. Сейчас в правительстве разрабатывают соответствующее мобильное приложение и уже в ноябре планируют запустить ... подробнее →

Обновление Windows 10 1909 готово к релизу 12.11.2019 09:15 Сегодня ожидается выход ноябрьского обновления Windows 10 November 2019 Update, также известного как 1909 и 19H2, сообщает Internetua . Если на компьютере установлен майский патч, то установка новой ... подробнее →