СБУ возбудила уголовные дела против Владимира Соловьева12.11.2019 16:30
Служба безопасности Украины открыла уголовные дела против топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп фракции «Европейская ... подробнее →
ФК "Маріуполь" запустив україномовну версію сайту12.11.2019 14:30
Футбольний клуб "Маріуполь" запустив українську версію офіційного сайту команди, повідомляє Укрінформ . "Друзі! Хочемо поділитися приємною новиною. Ми запускаємо українську версію офіційного сайту ... подробнее →
В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими12.11.2019 13:00
На оккупированной Луганщине вблизи Ровеньков, утром 12 ноября перевернулся автобус, в котором было более 20 пассажиров, восемь из них получили травмы сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР». ... подробнее →
В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста12.11.2019 12:45
Два человека погибли и 11 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи контрольно-пропускного пункта «Александровка» на западе Донецка, заявили в пресс-службе ... подробнее →
Боевики ОРДО заявили о завершении отвода сил в Петровском12.11.2019 12:30
Российские наемники 12 ноября сообщили ОБСЕ о завершении первого этапа отвода сил в Петровском, сообщает ТСН со ссылкой на слова "руководителя представительства "ДНР" в Совместном центре по контролю ... подробнее →
Чернобыльскую зону посетило более 100 тысяч туристов в нынешнем году12.11.2019 11:36
Чернобыльская зона является одним из самых популярных направлений среди иностранных туристов в Украине. Количество желающих посетить зону отчуждения растет ежегодно, поэтому власть взялась развивать ... подробнее →
Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус12.11.2019 11:00
Перед контролируемым боевиками пунктом пропуска "Александровка" (Каргилл, на дорожном коридоре "Донецк-Курахово") утром 12 ноября перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие. Об этом ... подробнее →
Андрею Данилко стало полохо на съемках новогоднего шоу12.11.2019 10:30
Андрею Данилко стало плохо во время съемок новогоднего концерта. У 46-летнего артиста случилась блокада сердца - резкое замедление сердечного ритма, сообщает РБК-Украина . Инцидент произошел 4 ... подробнее →
Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться в Казахстане12.11.2019 10:00
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане и обсудить урегулирование конфликта ... подробнее →
Что нужно знать об электронных водительских удостоверениях12.11.2019 09:40
Украинские водители смогут использовать электронные водительские удостоверения. Сейчас в правительстве разрабатывают соответствующее мобильное приложение и уже в ноябре планируют запустить ... подробнее →
Обновление Windows 10 1909 готово к релизу12.11.2019 09:15
Сегодня ожидается выход ноябрьского обновления Windows 10 November 2019 Update, также известного как 1909 и 19H2, сообщает Internetua . Если на компьютере установлен майский патч, то установка новой ... подробнее →
Украинцы против свободной продажи земли12.11.2019 08:36
77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали ... подробнее →
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- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста12:45
- Боевики ОРДО заявили о завершении отвода сил в Петровском12:30
- Чернобыльскую зону посетило более 100 тысяч туристов в нынешнем году 11:36
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