Рада приняла земельный закон в первом чтении13.11.2019 16:30
Верховная Рада во время заседания 13 ноября приняла в первом чтении депутатский законопроект 2178-10, который будет вводить рынок земли в Украине, сообщает ТСН . За соответствующее решение ... подробнее →
В Дубае представлен самый быстрый в мире серийный электрокар (ВИДЕО)13.11.2019 14:30
На выставке в Дубае японская компания Aspark представила свой электрокар Owl, который разработчики называют самым быстрым в мире, сообщает ТСН . Aspark Owl оснащаен четырьмя электромоторами суммарной ... подробнее →
Коломойский предложил помириться с Россией за 100 миллиардов долларов13.11.2019 13:30
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда, сообщает Телеканал новостей «24» . "Мы возьмем 100 ... подробнее →
Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября13.11.2019 11:00
Сегодня утром, 13 ноября, все контрольно-пропускные пункты в Донбассе на линии соприкосновения работают в штатном режиме, передаёт Donbass.live . По информации от Госпогранслужбы автомобильные ... подробнее →
Активисты устроили под стенами Рады похороны свиньи13.11.2019 10:30
В среду, 13 ноября, активисты вышли под Верховную Раду Украины на митинг против принятия земельного закона, сообщает Апостроф . Митингующие принесли с собой гроб с тушей свиньи, а также венки. Они ... подробнее →
Псевдокачку Кириллу Терешину удалили "руки-базуки"13.11.2019 10:00
Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки удалил из бицепсов синтол и другие вещества. Его верхние конечности вернулись к нормальному размеру, сообщает EUROSPORT . Терешину провели операцию в одной из ... подробнее →
Ахметов закрывает обанкротившуюся сеть супермаркетов13.11.2019 09:30
Сеть продуктовых супермаркетов "Брусничка" прекращает работу из-за потери магазинов на оккупированных территориях, а также задолженности более 1 млрд грн, сообщает ТСН . Об этом в интервью ... подробнее →
У ведущей программы ТСН обнаружили рак13.11.2019 09:00
У известной 54-летней украинской журналистки и телеведущей канала "1+1" Аллы Мазур обнаружили злокачественную опухоль. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook, передает сайт ... подробнее →
Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ13.11.2019 08:30
В районе Докучаевска подорвался на мине комбриг 128-й горно-штурмовой бригады - полковник Евгений Коростелев. Он доставлен в госпиталь, сообщает LB.ua . Кроме командира бригады, в результате обстрела ... подробнее →
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