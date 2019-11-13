Рада приняла земельный закон в первом чтении

13.11.2019 16:30

Верховная Рада во время заседания 13 ноября приняла в первом чтении депутатский законопроект 2178-10, который будет вводить рынок земли в Украине, сообщает ТСН . За соответствующее решение ... подробнее →

В Дубае представлен самый быстрый в мире серийный электрокар (ВИДЕО)

13.11.2019 14:30

На выставке в Дубае японская компания Aspark представила свой электрокар Owl, который разработчики называют самым быстрым в мире, сообщает ТСН . Aspark Owl оснащаен четырьмя электромоторами суммарной ... подробнее →

Коломойский предложил помириться с Россией за 100 миллиардов долларов

13.11.2019 13:30

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда, сообщает Телеканал новостей «24» . "Мы возьмем 100 ... подробнее →

Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября

13.11.2019 11:00

Сегодня утром, 13 ноября, все контрольно-пропускные пункты в Донбассе на линии соприкосновения работают в штатном режиме, передаёт Donbass.live . По информации от Госпогранслужбы автомобильные ... подробнее →

Активисты устроили под стенами Рады похороны свиньи

13.11.2019 10:30

В среду, 13 ноября, активисты вышли под Верховную Раду Украины на митинг против принятия земельного закона, сообщает Апостроф . Митингующие принесли с собой гроб с тушей свиньи, а также венки. Они ... подробнее →

Псевдокачку Кириллу Терешину удалили "руки-базуки"

13.11.2019 10:00

Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки удалил из бицепсов синтол и другие вещества. Его верхние конечности вернулись к нормальному размеру, сообщает EUROSPORT . Терешину провели операцию в одной из ... подробнее →

Ахметов закрывает обанкротившуюся сеть супермаркетов

13.11.2019 09:30

Сеть продуктовых супермаркетов "Брусничка" прекращает работу из-за потери магазинов на оккупированных территориях, а также задолженности более 1 млрд грн, сообщает ТСН . Об этом в интервью ... подробнее →

У ведущей программы ТСН обнаружили рак

13.11.2019 09:00

У известной 54-летней украинской журналистки и телеведущей канала "1+1" Аллы Мазур обнаружили злокачественную опухоль. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook, передает сайт ... подробнее →

Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ

Евгений Коростелев 13.11.2019 08:30

В районе Докучаевска подорвался на мине комбриг 128-й горно-штурмовой бригады - полковник Евгений Коростелев. Он доставлен в госпиталь, сообщает LB.ua . Кроме командира бригады, в результате обстрела ... подробнее →

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