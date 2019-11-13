Сегодня утром, 13 ноября, все контрольно-пропускные пункты в Донбассе на линии соприкосновения работают в штатном режиме, передаёт Donbass.live . По информации от Госпогранслужбы автомобильные ... подробнее →

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда, сообщает Телеканал новостей «24» . "Мы возьмем 100 ... подробнее →

На выставке в Дубае японская компания Aspark представила свой электрокар Owl, который разработчики называют самым быстрым в мире, сообщает ТСН . Aspark Owl оснащаен четырьмя электромоторами суммарной ... подробнее →

Верховная Рада во время заседания 13 ноября приняла в первом чтении депутатский законопроект 2178-10, который будет вводить рынок земли в Украине, сообщает ТСН . За соответствующее решение ... подробнее →

Активисты устроили под стенами Рады похороны свиньи 13.11.2019 10:30 В среду, 13 ноября, активисты вышли под Верховную Раду Украины на митинг против принятия земельного закона, сообщает Апостроф . Митингующие принесли с собой гроб с тушей свиньи, а также венки. Они ... подробнее →

Псевдокачку Кириллу Терешину удалили "руки-базуки" 13.11.2019 10:00 Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки удалил из бицепсов синтол и другие вещества. Его верхние конечности вернулись к нормальному размеру, сообщает EUROSPORT . Терешину провели операцию в одной из ... подробнее →

Ахметов закрывает обанкротившуюся сеть супермаркетов 13.11.2019 09:30 Сеть продуктовых супермаркетов "Брусничка" прекращает работу из-за потери магазинов на оккупированных территориях, а также задолженности более 1 млрд грн, сообщает ТСН . Об этом в интервью ... подробнее →