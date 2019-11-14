Рада приняла Госбюджет-2020 14.11.2019 15:00 Верховная Рада приняла Государственный бюджет на 2020 год во втором чтении и в целом. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов, передает УНН . Госбюджет-2020 предусматривает дефицит ... подробнее →

Пристайко допустил выход Украины из минских договоренностей 14.11.2019 13:30 Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью BBC, сообщает РБК-Украина . Министр отметил, ... подробнее →