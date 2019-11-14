Рада приняла Госбюджет-202014.11.2019 15:00
Верховная Рада приняла Государственный бюджет на 2020 год во втором чтении и в целом. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов, передает УНН . Госбюджет-2020 предусматривает дефицит ... подробнее →
Иван Дорн перепел легендарный хит группы ВВ – Танцы (ВИДЕО)14.11.2019 14:00
Иван Дорн и другие известные украинцы снялись в ремейке клипа ВВ – Танцы, который вышел 30 лет назад, сообщает ICTV . Видеоработа, представленная на YouTube-канале СЛУХ, один в один повторяет ... подробнее →
Пристайко допустил выход Украины из минских договоренностей14.11.2019 13:30
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью BBC, сообщает РБК-Украина . Министр отметил, ... подробнее →
Motorola официально представила смартфон-раскладушку Razr 2019 (ВИДЕО)14.11.2019 11:30
В ночь на 14 ноября в Лос-Анджелесе Motorola провела презентацию, посвящённую возрождению культовой раскладушки Motorola Razr в виде смартфона с гибким экраном, сообщает НВ . Это складной телефон с ... подробнее →
В ОРДО отменили шесть пригородных поездов14.11.2019 11:00
В оккупированных районах Донецкой области отменили шесть пригородных поездов, сообщает Сайт города Горловки . Так, с 20 октября уже не курсирует поезд Горловка — Никитовка. Отменили также ... подробнее →
Ультрас "Динамо" оригинально ответили на обвинение в расизме14.11.2019 10:30
На страницах ультрас киевского "Динамо" в соцсетях появилось обращение, которое, очевидно, должно быть ответом на обвинения в расистских выкриках во время матча УПЛ с "Шахтером", сообщает UA-Футбол . ... подробнее →
Эксперты определили самый безопасный автомобиль14.11.2019 10:00
Самым безопасным автомобилем по результатам краш-тестов Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP) эксперты назвали кроссовер Mazda CX-30, сообщает UBR . Согласно официальному ... подробнее →
В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ14.11.2019 09:30
Более 170 тысяч жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины получили паспорта граждан Российской Федерации в Ростовской области РФ. Такую цифру назвал губернатор ... подробнее →
Польша отпустила задержанного по запросу РФ Мазура14.11.2019 09:00
Задержанный в Польше по запросу РФ ветеран АТО Игорь "Тополя" Мазур прибыл в Украину. Об этом сообщили в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, а также заместитель ... подробнее →
ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского14.11.2019 08:30
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получила уведомление от МИД Украины и российских вооруженных формирований на Донбассе о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе ... подробнее →
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