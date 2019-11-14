Motorola официально представила смартфон-раскладушку Razr 2019 (ВИДЕО)14.11.2019 11:30
В ночь на 14 ноября в Лос-Анджелесе Motorola провела презентацию, посвящённую возрождению культовой раскладушки Motorola Razr в виде смартфона с гибким экраном, сообщает НВ . Это складной телефон с ... подробнее →
В ОРДО отменили шесть пригородных поездов14.11.2019 11:00
В оккупированных районах Донецкой области отменили шесть пригородных поездов, сообщает Сайт города Горловки . Так, с 20 октября уже не курсирует поезд Горловка — Никитовка. Отменили также ... подробнее →
Ультрас "Динамо" оригинально ответили на обвинение в расизме14.11.2019 10:30
На страницах ультрас киевского "Динамо" в соцсетях появилось обращение, которое, очевидно, должно быть ответом на обвинения в расистских выкриках во время матча УПЛ с "Шахтером", сообщает UA-Футбол . ... подробнее →
Эксперты определили самый безопасный автомобиль14.11.2019 10:00
Самым безопасным автомобилем по результатам краш-тестов Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP) эксперты назвали кроссовер Mazda CX-30, сообщает UBR . Согласно официальному ... подробнее →
В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ14.11.2019 09:30
Более 170 тысяч жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины получили паспорта граждан Российской Федерации в Ростовской области РФ. Такую цифру назвал губернатор ... подробнее →
Польша отпустила задержанного по запросу РФ Мазура14.11.2019 09:00
Задержанный в Польше по запросу РФ ветеран АТО Игорь "Тополя" Мазур прибыл в Украину. Об этом сообщили в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, а также заместитель ... подробнее →
ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского14.11.2019 08:30
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получила уведомление от МИД Украины и российских вооруженных формирований на Донбассе о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе ... подробнее →
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- Motorola официально представила смартфон-раскладушку Razr 2019 (ВИДЕО)11:30
- В ОРДО отменили шесть пригородных поездов11:00
- Ультрас "Динамо" оригинально ответили на обвинение в расизме10:30
- Эксперты определили самый безопасный автомобиль10:00
- В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ09:30
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- ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского08:30
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- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС
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