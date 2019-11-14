Motorola официально представила смартфон-раскладушку Razr 2019 (ВИДЕО) 14.11.2019 11:30 В ночь на 14 ноября в Лос-Анджелесе Motorola провела презентацию, посвящённую возрождению культовой раскладушки Motorola Razr в виде смартфона с гибким экраном, сообщает НВ . Это складной телефон с ... подробнее →

В ОРДО отменили шесть пригородных поездов 14.11.2019 11:00 В оккупированных районах Донецкой области отменили шесть пригородных поездов, сообщает Сайт города Горловки . Так, с 20 октября уже не курсирует поезд Горловка — Никитовка. Отменили также ... подробнее →

Ультрас "Динамо" оригинально ответили на обвинение в расизме 14.11.2019 10:30 На страницах ультрас киевского "Динамо" в соцсетях появилось обращение, которое, очевидно, должно быть ответом на обвинения в расистских выкриках во время матча УПЛ с "Шахтером", сообщает UA-Футбол . ... подробнее →