"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов на новогодние праздники

15.11.2019 16:30

Для удобных путешествий пассажиров на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" уже назначила 6 дополнительных поездов, сообщает Цензор.НЕТ . Поезда будут курсировать на направлениях Киев ... подробнее →

В Балаклее прозвучало несколько взрывов. По утверждению Минобороны - контролируемых (ВИДЕО)

15.11.2019 15:45

В Харьковской области в районе Балаклейского военного арсенала прозвучало несколько взрывов, сообщает телеканал 112 Украина . В Минобороны заявили, что это связано с выполнением саперами плановых ... подробнее →

НБУ повысил курс гривны на выходные

15.11.2019 15:00

Национальный банк Украины определился с официальными курсами валют на пятницу, 15 ноября. Эти же курсы будут действовать в течение ближайших двух выходных - субботы и воскресенья, сообщает ТСН . ... подробнее →

С нового моста в Станице Луганской украли лавку (ВИДЕО)

15.11.2019 13:30

В социальных сетях набирает обороты новость о том, что в ОРЛО люди в гражданской одежде украли лавку с навесом прямо по только вчера возведенному новому пролету моста у Станицы Луганской, сообщает ... подробнее →

Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»

15.11.2019 13:00

В Донецке занялись подготовкой к восстановлению дворца молодежи "Юность", поврежденного в результате обстрелов в 2014 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы "ДНР" ... подробнее →

«ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы

15.11.2019 12:45

Группировка «ДНР» готовится исключить украинский язык из обязательной школьной программы. Об этом сообщила сотрудница «министерства информации ДНР» Майя Пирогова, информирует ... подробнее →

"Союзмультфильм" начал съемки продолжения культового советского мультфильма

15.11.2019 11:15

В России студия "Союзмультфильм" заявила о начале съемок 26 новых серий легендарного советского мультфильма "Ну погоди!", передает Главред . Об этом сообщила глава киностудии Юлиана Слащева на ... подробнее →

Гончарук заявил о тотальной коррупции в Укрзализныце

15.11.2019 10:45

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью "Завтрака с 1+1" анонсировал масштабную смену руководящих кадров в Укрзализныце, сообщает Телеканал новостей «24» . По его словам, ... подробнее →

Путин назвал условия для 25%-й скидки на газ для Украины

15.11.2019 10:15

Россия может снизить стоимость газа для Украины на четверть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТСН . По его словам, Москва готова даже "перебить" своей ценой ту, которую Украина ... подробнее →

В Киеве презентовали ID-паспорт для домашних животных

15.11.2019 09:45

13 ноября в киевском Дворце культуры Куреневка представили QR-паспорт для домашних животных, сообщает Gazeta.ua . Устройство состоит из металлического жетона с уникальным QR-кодом. Он соединен с ... подробнее →

Венедиктов анонсировал суд над Гиркиным

15.11.2019 09:00

В окружном суде Гааги будет рассматриваться уголовное дело о крушении боинга рейса МН-17, обвиняемыми по которому проходят четыре человека, в том числе террорист Игорь Гиркин (Стрелков). Об этом в ... подробнее →

В «ДНР» придумали праздновать «день парламентаризма»

15.11.2019 08:45

Главарь «ДНР» Денис Пушилин, 14 ноября, издал «указ», которым ввел новый праздник — «день парламентаризма». Жители оккупированного Донбасса восприняли эту ... подробнее →

Украина вымучила победу в товарищеской игре с Эстонией (ВИДЕО)

15.11.2019 08:15

В товарищеской игре сборная Украины победила на своем поле команду Эстонии со счетом 1:0, сообщает НВ . В первом тайме зрители не увидели голов, хотя хозяева Славутич-Арены в Запорожье имели шансы ... подробнее →

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