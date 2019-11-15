"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов на новогодние праздники 15.11.2019 16:30 Для удобных путешествий пассажиров на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" уже назначила 6 дополнительных поездов, сообщает Цензор.НЕТ . Поезда будут курсировать на направлениях Киев ... подробнее →

НБУ повысил курс гривны на выходные 15.11.2019 15:00 Национальный банк Украины определился с официальными курсами валют на пятницу, 15 ноября. Эти же курсы будут действовать в течение ближайших двух выходных - субботы и воскресенья, сообщает ТСН . ... подробнее →