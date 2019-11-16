В России внезапно умер известный оппозиционер 16.11.2019 20:00 Лидер общественно-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев скончался на 42-м году жизни в поезде Тамбов-Москва, сообщает ТСН . "Сегодня ночью умер Никита Исаев. Причина смерти - скорее ... подробнее →

США предложили Северной Корее возобновить переговоры по ядерной программе 16.11.2019 17:36 Cеверная Корея заявляет о том, что Соединенные Штаты предложили возобновить зашедшие в тупик ядерные переговоры в декабре, когда они приближаются к концу года, установленному ... подробнее →

МВФ обсудит реформы с Национальным Банком 16.11.2019 16:31 Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом, которая прибыла в Киев 14 ноября, будет работать в Украине в течение недели. Об этом сообщил глава Национального банка ... подробнее →