В России внезапно умер известный оппозиционер16.11.2019 20:00
Лидер общественно-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев скончался на 42-м году жизни в поезде Тамбов-Москва, сообщает ТСН . "Сегодня ночью умер Никита Исаев. Причина смерти - скорее ... подробнее →
США предложили Северной Корее возобновить переговоры по ядерной программе16.11.2019 17:36
Cеверная Корея заявляет о том, что Соединенные Штаты предложили возобновить зашедшие в тупик ядерные переговоры в декабре, когда они приближаются к концу года, установленному ... подробнее →
МВФ обсудит реформы с Национальным Банком16.11.2019 16:31
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом, которая прибыла в Киев 14 ноября, будет работать в Украине в течение недели. Об этом сообщил глава Национального банка ... подробнее →
Западные партнеры обсудили с Зеленским судебную реформу16.11.2019 15:25
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послам государств "Большой семерки" и обсудил с ними судебную и другие реформы. Встреча состоялась в Офисе президента в четверг, 14 ноября, ... подробнее →
Рада проголосовала за отставку главы Бюро расследований16.11.2019 14:20
Верховная рада Украины поддержала правку в законопроект о перезапуске Госбюро расследований (№ 2116), которая предполагает увольнение руководства. Соответствующую правку поддержали 259 ... подробнее →
Израиль атаковал ХАМАС в секторе Газа16.11.2019 13:06
Израиль начал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter. В сообщении отмечается, что подробности об атаке раскроют позднее. Ранее 16 ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 ноября16.11.2019 10:00
Сегодня утром, 16 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины , к моменту ... подробнее →
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- США предложили Северной Корее возобновить переговоры по ядерной программе 17:36
- МВФ обсудит реформы с Национальным Банком 16:31
- Западные партнеры обсудили с Зеленским судебную реформу15:25
- Рада проголосовала за отставку главы Бюро расследований 14:20
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