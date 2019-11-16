США предложили Северной Корее возобновить переговоры по ядерной программе 16.11.2019 17:36 Cеверная Корея заявляет о том, что Соединенные Штаты предложили возобновить зашедшие в тупик ядерные переговоры в декабре, когда они приближаются к концу года, установленному ... подробнее →

МВФ обсудит реформы с Национальным Банком 16.11.2019 16:31 Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом, которая прибыла в Киев 14 ноября, будет работать в Украине в течение недели. Об этом сообщил глава Национального банка ... подробнее →

Западные партнеры обсудили с Зеленским судебную реформу 16.11.2019 15:25 Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послам государств "Большой семерки" и обсудил с ними судебную и другие реформы. Встреча состоялась в Офисе президента в четверг, 14 ноября, ... подробнее →