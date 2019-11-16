США предложили Северной Корее возобновить переговоры по ядерной программе

16.11.2019 17:36

Cеверная Корея заявляет о том, что Соединенные Штаты предложили возобновить зашедшие в тупик ядерные переговоры в декабре, когда они приближаются к концу года, установленному ... подробнее →

МВФ обсудит реформы с Национальным Банком

16.11.2019 16:31

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом, которая прибыла в Киев 14 ноября, будет работать в Украине в течение недели. Об этом сообщил глава Национального банка ... подробнее →

Западные партнеры обсудили с Зеленским судебную реформу

16.11.2019 15:25

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послам государств "Большой семерки" и обсудил с ними судебную и другие реформы. Встреча состоялась в Офисе президента в четверг, 14 ноября, ... подробнее →

Рада проголосовала за отставку главы Бюро расследований

16.11.2019 14:20

Верховная рада Украины поддержала правку в законопроект о перезапуске Госбюро расследований (№ 2116), которая предполагает увольнение руководства. Соответствующую правку поддержали 259 ... подробнее →

Израиль атаковал ХАМАС в секторе Газа

16.11.2019 13:06

Израиль начал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter. В сообщении отмечается, что подробности об атаке раскроют позднее. Ранее 16 ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 ноября

16.11.2019 10:00

Сегодня утром, 16 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины , к моменту ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх