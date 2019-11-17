Сборная Украины на последних секундах вырвала ничью у Сербии 17.11.2019 18:00 Сборная Украины ничьей завершила квалификацию на Чемпионат Европы 2020 года. 17 ноября "сине-желтые" на выезде разошлись миром со сборной Сербии - 2:2, сообщает ТСН . Для подопечных Андрея Шевченко ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 17.11.2019 10:00 ОВЕН На этой неделе у Овнов первой декады апреля в общении с людьми может воцариться напряженная атмосфера и порой даже сложится впечатление, что буквально все встали не с той ноги. Попробуйте хоть ... подробнее →