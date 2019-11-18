В Украине могут отменить налог на депозиты18.11.2019 20:51
Народный депутат Сергей Штепа предлагает отменить налог на доходы от банковских депозитов, считая, что это решение поспособствует снижению кредитных ставок. Законопроект о внесении изменений в ... подробнее →
Что даст украинцам рынок земли18.11.2019 19:45
Украина впервые за 28 лет вплотную приблизилась к свободной продаже земли. После многих лет дискуссий и тщетных попыток отменить земельный мораторий наконец Верховная Рада приняла закон об обращении ... подробнее →
"Газпром" прислал Украине официальное предложение по газу18.11.2019 19:30
Российский монополист Газпром направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию ... подробнее →
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих под парламентом18.11.2019 16:30
Полицейский спецназ разогнал пикеты оппозиции возле парламента в Тбилиси, сообщает издание "Новости-Грузия" . Сотни полицейских с щитами, в спецодежде и с дубинками окружили здание парламента Грузии ... подробнее →
На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди18.11.2019 15:30
На контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" вблизи Мариуполя обнаружили и задержали мародера, который перевозил цветной металл с оккупированной территории, сообщает Depo.ua со ссылкой на ... подробнее →
В Украине запустили онлайн-сервис поиска "Доступных лекарств"18.11.2019 15:00
В Украине заработал новый онлайн-сервис на основе открытых данных для поиска аптек, которые работают по программе "Доступные лекарства". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой ... подробнее →
Пристайко рассказал об альтернативах минским соглашениям18.11.2019 14:00
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что альтернативой минским соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом, сообщает РБК-Украина ... подробнее →
ПЦУ "благословила" биометрические паспорта18.11.2019 13:30
В Православной церкви Украины заявили, что не осуждают использование верующими биометрических паспортов, ведь они являются проявлением технологического прогресса, сообщает ТСН . Там отметили, что ... подробнее →
Россия передала Украине захваченные корабли18.11.2019 13:00
Россия вернула Украине захваченные вблизи Керченского пролива военные корабли. "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" утром 18 ноября передали в открытом Черном море, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →
Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС18.11.2019 11:00
По информации Госпогранслужбы Украины сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» - 20/55; «Марьинка» - 0/60; ... подробнее →
Ротару присоединилась к Лободе и Лорак18.11.2019 10:30
София Ротару решила отправиться в Росиию на заработки. Певица примет участие в итоговом концерте "Песня года", который покажут на новогодние праздники на пропагандистском канале "Россия 1", сообщает ... подробнее →
В Украину идет существенное похолодание18.11.2019 10:00
С понедельника, 18 ноября, в Украине ожидается постепенное похолодание, но без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook. По ее словам, с ... подробнее →
Илон Маск начал строительство автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом18.11.2019 09:30
Принадлежащая Илону Маску компания The Boring Company начала строительство скоростного автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом, сообщает Корреспондент.net . Тоннель длиной 1,5 км соединит несколько ... подробнее →
На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина18.11.2019 09:00
На контрольном пункте въезда-выезда “Станица Луганская” 17 ноября умер 77-летний мужчина, передает Укринформ . Об этом в Facebook сообщил представитель Уполномоченного по правам человека ... подробнее →
Россия возвращает украинские корабли, задержанные в Керченском проливе18.11.2019 08:30
В воскресенье началась буксировка украинских кораблей, задержанных год назад Россией в Керченском проливе. Их передача Украине завершится в понедельник 18 ноября, сообщает Би-би-си . "В соответствии ... подробнее →
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