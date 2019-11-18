Ротару присоединилась к Лободе и Лорак 18.11.2019 10:30 София Ротару решила отправиться в Росиию на заработки. Певица примет участие в итоговом концерте "Песня года", который покажут на новогодние праздники на пропагандистском канале "Россия 1", сообщает ... подробнее →

В Украину идет существенное похолодание 18.11.2019 10:00 С понедельника, 18 ноября, в Украине ожидается постепенное похолодание, но без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook. По ее словам, с ... подробнее →