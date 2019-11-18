Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС

18.11.2019 11:00

По информации Госпогранслужбы Украины сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» - 20/55; «Марьинка» - 0/60; ... подробнее →

Ротару присоединилась к Лободе и Лорак

18.11.2019 10:30

София Ротару решила отправиться в Росиию на заработки. Певица примет участие в итоговом концерте "Песня года", который покажут на новогодние праздники на пропагандистском канале "Россия 1", сообщает ... подробнее →

В Украину идет существенное похолодание

18.11.2019 10:00

С понедельника, 18 ноября, в Украине ожидается постепенное похолодание, но без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook. По ее словам, с ... подробнее →

Илон Маск начал строительство автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом

18.11.2019 09:30

Принадлежащая Илону Маску компания The Boring Company начала строительство скоростного автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом, сообщает Корреспондент.net . Тоннель длиной 1,5 км соединит несколько ... подробнее →

На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина

18.11.2019 09:00

На контрольном пункте въезда-выезда “Станица Луганская” 17 ноября умер 77-летний мужчина, передает Укринформ . Об этом в Facebook сообщил представитель Уполномоченного по правам человека ... подробнее →

Россия возвращает украинские корабли, задержанные в Керченском проливе

18.11.2019 08:30

В воскресенье началась буксировка украинских кораблей, задержанных год назад Россией в Керченском проливе. Их передача Украине завершится в понедельник 18 ноября, сообщает Би-би-си . "В соответствии ... подробнее →

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