Россия передала Украине захваченные корабли18.11.2019 13:00
Россия вернула Украине захваченные вблизи Керченского пролива военные корабли. "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" утром 18 ноября передали в открытом Черном море, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →
Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС18.11.2019 11:00
По информации Госпогранслужбы Украины сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» - 20/55; «Марьинка» - 0/60; ... подробнее →
Ротару присоединилась к Лободе и Лорак18.11.2019 10:30
София Ротару решила отправиться в Росиию на заработки. Певица примет участие в итоговом концерте "Песня года", который покажут на новогодние праздники на пропагандистском канале "Россия 1", сообщает ... подробнее →
В Украину идет существенное похолодание18.11.2019 10:00
С понедельника, 18 ноября, в Украине ожидается постепенное похолодание, но без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook. По ее словам, с ... подробнее →
Илон Маск начал строительство автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом18.11.2019 09:30
Принадлежащая Илону Маску компания The Boring Company начала строительство скоростного автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом, сообщает Корреспондент.net . Тоннель длиной 1,5 км соединит несколько ... подробнее →
На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина18.11.2019 09:00
На контрольном пункте въезда-выезда “Станица Луганская” 17 ноября умер 77-летний мужчина, передает Укринформ . Об этом в Facebook сообщил представитель Уполномоченного по правам человека ... подробнее →
Россия возвращает украинские корабли, задержанные в Керченском проливе18.11.2019 08:30
В воскресенье началась буксировка украинских кораблей, задержанных год назад Россией в Керченском проливе. Их передача Украине завершится в понедельник 18 ноября, сообщает Би-би-си . "В соответствии ... подробнее →
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