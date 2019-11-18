Россия передала Украине захваченные корабли 18.11.2019 13:00 Россия вернула Украине захваченные вблизи Керченского пролива военные корабли. "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" утром 18 ноября передали в открытом Черном море, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →

Ротару присоединилась к Лободе и Лорак 18.11.2019 10:30 София Ротару решила отправиться в Росиию на заработки. Певица примет участие в итоговом концерте "Песня года", который покажут на новогодние праздники на пропагандистском канале "Россия 1", сообщает ... подробнее →