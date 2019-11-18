В Украине могут отменить налог на депозиты

18.11.2019 20:51

Народный депутат Сергей Штепа предлагает отменить налог на доходы от банковских депозитов, считая, что это решение поспособствует снижению кредитных ставок. Законопроект о внесении изменений в ... подробнее →

Что даст украинцам рынок земли

18.11.2019 19:45

Украина впервые за 28 лет вплотную приблизилась к свободной продаже земли. После многих лет дискуссий и тщетных попыток отменить земельный мораторий наконец Верховная Рада приняла закон об обращении ... подробнее →

"Газпром" прислал Украине официальное предложение по газу

18.11.2019 19:30

Российский монополист Газпром направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию ... подробнее →

В Тбилиси спецназ разогнал протестующих под парламентом

18.11.2019 16:30

Полицейский спецназ разогнал пикеты оппозиции возле парламента в Тбилиси, сообщает издание "Новости-Грузия" . Сотни полицейских с щитами, в спецодежде и с дубинками окружили здание парламента Грузии ... подробнее →

На КПВВ "Гнутово" задержали жителя ОРДО с 600 кг меди

18.11.2019 15:30

На контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" вблизи Мариуполя обнаружили и задержали мародера, который перевозил цветной металл с оккупированной территории, сообщает Depo.ua со ссылкой на ... подробнее →

В Украине запустили онлайн-сервис поиска "Доступных лекарств"

18.11.2019 15:00

В Украине заработал новый онлайн-сервис на основе открытых данных для поиска аптек, которые работают по программе "Доступные лекарства". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой ... подробнее →

Пристайко рассказал об альтернативах минским соглашениям

18.11.2019 14:00

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что альтернативой минским соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом, сообщает РБК-Украина ... подробнее →

ПЦУ "благословила" биометрические паспорта

18.11.2019 13:30

В Православной церкви Украины заявили, что не осуждают использование верующими биометрических паспортов, ведь они являются проявлением технологического прогресса, сообщает ТСН . Там отметили, что ... подробнее →

Россия передала Украине захваченные корабли

18.11.2019 13:00

Россия вернула Украине захваченные вблизи Керченского пролива военные корабли. "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" утром 18 ноября передали в открытом Черном море, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →

Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС

18.11.2019 11:00

По информации Госпогранслужбы Украины сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» - 20/55; «Марьинка» - 0/60; ... подробнее →

Ротару присоединилась к Лободе и Лорак

18.11.2019 10:30

София Ротару решила отправиться в Росиию на заработки. Певица примет участие в итоговом концерте "Песня года", который покажут на новогодние праздники на пропагандистском канале "Россия 1", сообщает ... подробнее →

В Украину идет существенное похолодание

18.11.2019 10:00

С понедельника, 18 ноября, в Украине ожидается постепенное похолодание, но без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook. По ее словам, с ... подробнее →

Илон Маск начал строительство автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом

18.11.2019 09:30

Принадлежащая Илону Маску компания The Boring Company начала строительство скоростного автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом, сообщает Корреспондент.net . Тоннель длиной 1,5 км соединит несколько ... подробнее →

На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина

18.11.2019 09:00

На контрольном пункте въезда-выезда “Станица Луганская” 17 ноября умер 77-летний мужчина, передает Укринформ . Об этом в Facebook сообщил представитель Уполномоченного по правам человека ... подробнее →

Россия возвращает украинские корабли, задержанные в Керченском проливе

18.11.2019 08:30

В воскресенье началась буксировка украинских кораблей, задержанных год назад Россией в Керченском проливе. Их передача Украине завершится в понедельник 18 ноября, сообщает Би-би-си . "В соответствии ... подробнее →

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