Полицейский спецназ разогнал пикеты оппозиции возле парламента в Тбилиси, сообщает издание "Новости-Грузия" . Сотни полицейских с щитами, в спецодежде и с дубинками окружили здание парламента Грузии ... подробнее →

Российский монополист Газпром направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию ... подробнее →

Украина впервые за 28 лет вплотную приблизилась к свободной продаже земли. После многих лет дискуссий и тщетных попыток отменить земельный мораторий наконец Верховная Рада приняла закон об обращении ... подробнее →

Народный депутат Сергей Штепа предлагает отменить налог на доходы от банковских депозитов, считая, что это решение поспособствует снижению кредитных ставок. Законопроект о внесении изменений в ... подробнее →

В Украине запустили онлайн-сервис поиска "Доступных лекарств" 18.11.2019 15:00 В Украине заработал новый онлайн-сервис на основе открытых данных для поиска аптек, которые работают по программе "Доступные лекарства". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой ... подробнее →

Пристайко рассказал об альтернативах минским соглашениям 18.11.2019 14:00 Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что альтернативой минским соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом, сообщает РБК-Украина ... подробнее →