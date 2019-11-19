Саперы "ДНР" расчистили минные поля на участке разведения сил у поселка Петровское и готовы приступить к поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов, сообщил глава представительства "ДНР" в ... подробнее →

В среду, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Луганскую область. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации, передает ... подробнее →

Государственное агентство автомобильных дорог Украины намерено уволить руководителей Служб автомобильных дорог, которые были задействованы в коррупционных схемах. Об этом заявили новый руководитель ... подробнее →

12 ноября Андрей Данилко в образе Верки Сердючки презентовал новый хит, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ. Презентация песни состоялась на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей". Новая ... подробнее →

Знаменитого российского актера и режиссера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии в Москве, сообщает Обозреватель . 84-летний артист несколько дней находился дома с высокой температурой ... подробнее →

Сахарные заводы Украины в 2019/20 МГ по состоянию на 18 ноября 2019 г. произвели 1,137 млн т сахара. Об этом свидетельствуют данные НАСУ «Укрцукор». Предприятия с начала сезона ... подробнее →

В оккупированном Торезе утром 19 ноября у здания "суда" взорвалась машина с водителем, сообщает Depo.ua . Отмечается, что в машине на момент взрыва находился ее владелец, который погиб. Также ... подробнее →

Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30, сообщает Cxid.info . За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного ... подробнее →

На Востоке Украины начался набор на бесплатные курсы программирования в рамках проекта GIZ «Профессиональная интеграция внутренне перемещенных лиц», сообщает Донбасс-SOS . В Мариуполе, ... подробнее →

14 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2020 год. Как обещали в правительстве, ко второму чтению документ претерпел существенных изменений, в частности, в доходной части. На какие ... подробнее →

В госпитале Харькова умер комбриг ВСУ, подорвавшийся на Донбассе 19.11.2019 09:30 В военном госпитале Харькова умер полковник Евгений Коростелев. 12 ноября командир 128-й бригады подорвался на мине вблизи Новотроицкого на Донбассе и потерял ногу, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →

В Кабмине назвали сроки запуска 5G в Украине 19.11.2019 08:30 Через три года в Украине появится 5G интернет. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест, передает УНН . Александр Шелест сказал, что для внедрения 5G необходимы те ... подробнее →