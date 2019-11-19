Андрей Данилко представил новую песню (ВИДЕО)19.11.2019 17:00
12 ноября Андрей Данилко в образе Верки Сердючки презентовал новый хит, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ. Презентация песни состоялась на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей". Новая ... подробнее →
Новый глава «Укравтодора» анонсировал большую кадровую чистку19.11.2019 16:00
Государственное агентство автомобильных дорог Украины намерено уволить руководителей Служб автомобильных дорог, которые были задействованы в коррупционных схемах. Об этом заявили новый руководитель ... подробнее →
Зеленский завтра посетит Луганскую область19.11.2019 15:30
В среду, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Луганскую область. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации, передает ... подробнее →
В "ДНР" заявили о завершении разминирования у Петровского19.11.2019 15:00
Саперы "ДНР" расчистили минные поля на участке разведения сил у поселка Петровское и готовы приступить к поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов, сообщил глава представительства "ДНР" в ... подробнее →
В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)19.11.2019 14:30
В оккупированном Торезе утром 19 ноября у здания "суда" взорвалась машина с водителем, сообщает Depo.ua . Отмечается, что в машине на момент взрыва находился ее владелец, который погиб. Также ... подробнее →
Украинские заводы произвели более миллиона тонн сахара в 2019 году19.11.2019 14:06
Сахарные заводы Украины в 2019/20 МГ по состоянию на 18 ноября 2019 г. произвели 1,137 млн т сахара. Об этом свидетельствуют данные НАСУ «Укрцукор». Предприятия с начала сезона ... подробнее →
В Москве экстренно госпитализирован Юрий Соломин19.11.2019 13:30
Знаменитого российского актера и режиссера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии в Москве, сообщает Обозреватель . 84-летний артист несколько дней находился дома с высокой температурой ... подробнее →
Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека в мире19.11.2019 13:00
Основатель Microsoft Билл Гейтс возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей мира, обойдя основателя Amazon.com Джеффа Безоса. Рейтинг 18 ноября опубликовало агентство Bloomberg, передаёт Радіо ... подробнее →
Новый бюджет Украины-2020: на что будем тратить19.11.2019 12:30
14 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2020 год. Как обещали в правительстве, ко второму чтению документ претерпел существенных изменений, в частности, в доходной части. На какие ... подробнее →
На Донбассе для переселенцев открыли бесплатные курсы веб-разработчиков19.11.2019 11:30
На Востоке Украины начался набор на бесплатные курсы программирования в рамках проекта GIZ «Профессиональная интеграция внутренне перемещенных лиц», сообщает Донбасс-SOS . В Мариуполе, ... подробнее →
Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 19.11.201919.11.2019 11:00
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30, сообщает Cxid.info . За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного ... подробнее →
Опубликован первый тизер нового сериала с Хью Лори в главной роли (ВИДЕО)19.11.2019 10:30
Канал HBO представил дебютный тизер предстоящего комедийного сериала "Пятая авеню" (Avenue 5) про космические путешествия, главную роль в котором сыграл Хью Лори, сообщает Телеграф . "Пятая авеню" ... подробнее →
Механики Red Bull установили очередной рекорд по скорости пит-стопа (ВИДЕО)19.11.2019 10:00
Red Bull уже третий раз в этом году побил рекорд по скорости пит-стопа, сообщает XSPORT.ua. Во время Гран-при Бразилии механикам удалось обслужить болид Макса Ферстаппена всего за 1,82 секунды. ... подробнее →
В госпитале Харькова умер комбриг ВСУ, подорвавшийся на Донбассе19.11.2019 09:30
В военном госпитале Харькова умер полковник Евгений Коростелев. 12 ноября командир 128-й бригады подорвался на мине вблизи Новотроицкого на Донбассе и потерял ногу, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →
В Кабмине назвали сроки запуска 5G в Украине19.11.2019 08:30
Через три года в Украине появится 5G интернет. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест, передает УНН . Александр Шелест сказал, что для внедрения 5G необходимы те ... подробнее →
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