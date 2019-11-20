Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской20.11.2019 16:30
Сегодня, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский с международной делегацией торжественно открыл восстановленный пешеходный мост в Станице Луганской, сообщает ТСН . Открытие моста транслировала ... подробнее →
Разумков назвал дату завершения реконструкции аэропорта в Днепре20.11.2019 15:30
Сегодня, 20 ноября, находящийся с рабочим визитом в Днепре глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ознакомился с проектом реконструкции Международного аэропорта «Днепр», передает ... подробнее →
В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств20.11.2019 14:45
В "ЛНР" продлят срок регистрации транспортных средств. Об этом 19 ноября на рабочем совещании сообщил "глава республики" Леонид Пасечник, передают местные СМИ. Он также подчеркнул, что такое продление ... подробнее →
Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября20.11.2019 13:30
Сегодня КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме ( с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась ... подробнее →
Опубликован график работы мобильного сервисного центра МВД на Донбассе20.11.2019 13:00
20, 21 и 27 ноября состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Соответствующей график был размещенном на сайте Главного сервисного ... подробнее →
В Станице Луганской завершено восстановление моста20.11.2019 12:30
Сегодня, 20 ноября, полностью завершено восстановление разрушенного боевиками моста в Станице Луганской, сообщает пресс-служба Луганской ОГА . «Это событие стало не только исполнением ... подробнее →
В Австралии разработали "противоакулий" гидрокостюм20.11.2019 11:30
Исследователи из Университета Флиндерса (Австралия) разработали новый вид гидрокостюма, который, по их мнению, может противостоять укусам большой белой акулы, сообщает ТСН . Команда разработала два ... подробнее →
Зеленский разочаровался в новой Раде20.11.2019 11:00
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что "уже нужно менять и этих депутатов". Об этом он сказал 20 ноября во время общения с детьми на Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной", ... подробнее →
Украинская авантюрная комедия "Отель Эдельвейс" выходит в прокат (ВИДЕО)20.11.2019 10:30
21 ноября в прокат выйдет украинская комедия "Отель Эдельвейс" с Сергеем Комаровским в главной роли, сообщает ONLINE.UA . Алекс – обычный такой миллионер. Как и все богачи, он хочет увеличивать ... подробнее →
Кабмин планирует несколько программ поддержки сельского хозяйства20.11.2019 10:13
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 г. планируется реализовать 6 программ господдержки аграриев. Об этом он написал на своей ... подробнее →
Определился первый соперник сборной Украины на Евро-202020.11.2019 09:30
Команда Нидерландов стала первым соперником сборной Украины на Евро-2020 по футболу, сообщает НВ . Об этом стало известно после того, как Германия выиграла свою группу в отборочном цикле на Евро-2020 ... подробнее →
В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке20.11.2019 09:00
Сдвижение подработанного массива горных пород рассматривается как наиболее вероятная причина колебаний земли в макеевском поселке Объединенный. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по ... подробнее →
Бойцы ООС сбили беспилотник-шпион боевиков20.11.2019 08:45
Украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат боевиков в зоне операции Объединенных сил в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини ... подробнее →
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