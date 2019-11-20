Сегодня КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме ( с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась ... подробнее →

В "ЛНР" продлят срок регистрации транспортных средств. Об этом 19 ноября на рабочем совещании сообщил "глава республики" Леонид Пасечник, передают местные СМИ. Он также подчеркнул, что такое продление ... подробнее →

Сегодня, 20 ноября, находящийся с рабочим визитом в Днепре глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ознакомился с проектом реконструкции Международного аэропорта «Днепр», передает ... подробнее →

Сегодня, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский с международной делегацией торжественно открыл восстановленный пешеходный мост в Станице Луганской, сообщает ТСН . Открытие моста транслировала ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что "уже нужно менять и этих депутатов". Об этом он сказал 20 ноября во время общения с детьми на Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной", ... подробнее →

Исследователи из Университета Флиндерса (Австралия) разработали новый вид гидрокостюма, который, по их мнению, может противостоять укусам большой белой акулы, сообщает ТСН . Команда разработала два ... подробнее →

Сегодня, 20 ноября, полностью завершено восстановление разрушенного боевиками моста в Станице Луганской, сообщает пресс-служба Луганской ОГА . «Это событие стало не только исполнением ... подробнее →

20, 21 и 27 ноября состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Соответствующей график был размещенном на сайте Главного сервисного ... подробнее →

Кабмин планирует несколько программ поддержки сельского хозяйства 20.11.2019 10:13 Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 г. планируется реализовать 6 программ господдержки аграриев. Об этом он написал на своей ... подробнее →

Определился первый соперник сборной Украины на Евро-2020 20.11.2019 09:30 Команда Нидерландов стала первым соперником сборной Украины на Евро-2020 по футболу, сообщает НВ . Об этом стало известно после того, как Германия выиграла свою группу в отборочном цикле на Евро-2020 ... подробнее →