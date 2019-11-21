Морской трибунал ООН начал рассматривать "Керченское дело"

21.11.2019 20:27

В Гааге (Нидерланды) в 10:00 по местному времени начались слушания в Арбитражном трибунале. Его сформировали в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву для рассмотрения иска Украины против ... подробнее →

Вице-премьером Канады стала этническая украинка

21.11.2019 19:19

В Канаде объявили состав нового правительства – спустя месяц после победы на парламентских выборах Либеральной партии премьера Джастина Трюдо. В новом Кабмине нашлось место ... подробнее →

Тестовая версия ракеты Space X взорвалась во время испытаний

21.11.2019 17:43

Тестовая версия ракеты компании SpaceX Starship, частично взорвалась во время наземных испытаний в Техасе. Прямые трансляции, созданные местными космическими энтузиастами, зафиксировали этот сбой в ... подробнее →

Российские рэперы предложили Путину новый гимн России (ВИДЕО)

21.11.2019 15:30

Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором объяснили, что нынешний гимн России не вызывает у них сильных чувств. Вслед за этим они ... подробнее →

УАФ вынесла "приговор" киевскому "Динамо" за поведение фанов в матче с "Шахтером"

21.11.2019 15:00

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ определил наказание для киевского футбольного клуба “Динамо” за неподобающее поведение фанатов в матче 14 тура УПЛ против “Шахтера”, ... подробнее →

Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага

21.11.2019 14:30

Только 20% людей имеют так называемые «идеальные ноги». У этих людей форма стопы достаточно правильная, поэтому им не требуется дополнительная поддержка. Однако для большинства из нас ... подробнее →

Американские врачи впервые ввели человека в анабиоз

21.11.2019 13:30

В США врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза в ходе эксперимента. Об этом в среду, 20 ноября, сообщило издание New Scientist, передает Корреспондент.net . Сэмюэл Тишерман из Медицинского ... подробнее →

Джамала презентовала клип на саундтрек к фильму о Голодоморе (ВИДЕО)

21.11.2019 13:00

Состоялась премьера клипа на песню "Ціна правди" в исполнении Джамалы, которая стала официальным саундтреком одноименного фильма о Голодоморе в Украине и прозвучит в финальных титрах. Исторический ... подробнее →

Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября

21.11.2019 12:00

21 ноября все КПВВ на линии разграничения работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на ... подробнее →

Опубликован список недостающего и поврежденного имущества на прибывших в Очаков кораблях

21.11.2019 11:00

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ с перечнем повреждений и недостающего имущества на украинском кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу", которые были возвращены ... подробнее →

В оккупированном Енакиево загорелся трамвай

21.11.2019 10:30

В сети Интернет покаали сгоревший трамвай в оккупированном Енакиево, сообщает Depo.ua . Обнародовал фото в Telegram-канале пользователь donetchanynn. "В Енакиево подгорел победный трамвайчик", - ... подробнее →

Зеленский пообещал как можно скорее вернуть в строй возвращенные Россией корабли

21.11.2019 10:00

После осмотра кораблей в Очакове Владимир Зеленский заявил, что на них «действительно не хватает» оборудования и некоторых вещей, сообщает РБК . «Мы обязательно обратимся к ... подробнее →

Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

21.11.2019 09:45

Кабинет министров Украины упростил порядок въезда-выезда людей и перемещение товаров через КПВВ на линии разграничения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной ... подробнее →

Зеленский отреагировал на идею Коломойского переориентироваться на Россию

21.11.2019 09:30

Владимир Зеленский заявил, что международные отношения и внешнеполитический вектор страны – это прерогатива президента, а не отдельных бизнесменов, сообщает ТСН . Так он прокомментировал ... подробнее →

ФСБ РФ заявила о задержании в Южном военном округе "украинского шпиона"

21.11.2019 09:00

Региональное управление российской ФСБ отчиталось о поимке в Ростовской области военнослужащего, которого подозревают в сборе сведений военного характера по заданию украинской военной разведки, ... подробнее →

СМИ: Роналду тайно женился на своей девушке

21.11.2019 08:30

Итальянский таблоид Novella 2000 сообщил, что нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду тайно женился на своей девушке Джорджине Родригес, с которой имеет общую дочь, передает ... подробнее →

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