Морской трибунал ООН начал рассматривать "Керченское дело" 21.11.2019 20:27 В Гааге (Нидерланды) в 10:00 по местному времени начались слушания в Арбитражном трибунале. Его сформировали в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву для рассмотрения иска Украины против ... подробнее →

Вице-премьером Канады стала этническая украинка 21.11.2019 19:19 В Канаде объявили состав нового правительства – спустя месяц после победы на парламентских выборах Либеральной партии премьера Джастина Трюдо. В новом Кабмине нашлось место ... подробнее →