Морской трибунал ООН начал рассматривать "Керченское дело"21.11.2019 20:27
В Гааге (Нидерланды) в 10:00 по местному времени начались слушания в Арбитражном трибунале. Его сформировали в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву для рассмотрения иска Украины против ... подробнее →
Вице-премьером Канады стала этническая украинка21.11.2019 19:19
В Канаде объявили состав нового правительства – спустя месяц после победы на парламентских выборах Либеральной партии премьера Джастина Трюдо. В новом Кабмине нашлось место ... подробнее →
Тестовая версия ракеты Space X взорвалась во время испытаний21.11.2019 17:43
Тестовая версия ракеты компании SpaceX Starship, частично взорвалась во время наземных испытаний в Техасе. Прямые трансляции, созданные местными космическими энтузиастами, зафиксировали этот сбой в ... подробнее →
Российские рэперы предложили Путину новый гимн России (ВИДЕО)21.11.2019 15:30
Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором объяснили, что нынешний гимн России не вызывает у них сильных чувств. Вслед за этим они ... подробнее →
УАФ вынесла "приговор" киевскому "Динамо" за поведение фанов в матче с "Шахтером"21.11.2019 15:00
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ определил наказание для киевского футбольного клуба “Динамо” за неподобающее поведение фанатов в матче 14 тура УПЛ против “Шахтера”, ... подробнее →
Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага21.11.2019 14:30
Только 20% людей имеют так называемые «идеальные ноги». У этих людей форма стопы достаточно правильная, поэтому им не требуется дополнительная поддержка. Однако для большинства из нас ... подробнее →
Американские врачи впервые ввели человека в анабиоз21.11.2019 13:30
В США врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза в ходе эксперимента. Об этом в среду, 20 ноября, сообщило издание New Scientist, передает Корреспондент.net . Сэмюэл Тишерман из Медицинского ... подробнее →
Джамала презентовала клип на саундтрек к фильму о Голодоморе (ВИДЕО)21.11.2019 13:00
Состоялась премьера клипа на песню "Ціна правди" в исполнении Джамалы, которая стала официальным саундтреком одноименного фильма о Голодоморе в Украине и прозвучит в финальных титрах. Исторический ... подробнее →
Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября21.11.2019 12:00
21 ноября все КПВВ на линии разграничения работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на ... подробнее →
Опубликован список недостающего и поврежденного имущества на прибывших в Очаков кораблях21.11.2019 11:00
Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ с перечнем повреждений и недостающего имущества на украинском кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу", которые были возвращены ... подробнее →
В оккупированном Енакиево загорелся трамвай21.11.2019 10:30
В сети Интернет покаали сгоревший трамвай в оккупированном Енакиево, сообщает Depo.ua . Обнародовал фото в Telegram-канале пользователь donetchanynn. "В Енакиево подгорел победный трамвайчик", - ... подробнее →
Зеленский пообещал как можно скорее вернуть в строй возвращенные Россией корабли21.11.2019 10:00
После осмотра кораблей в Очакове Владимир Зеленский заявил, что на них «действительно не хватает» оборудования и некоторых вещей, сообщает РБК . «Мы обязательно обратимся к ... подробнее →
Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе21.11.2019 09:45
Кабинет министров Украины упростил порядок въезда-выезда людей и перемещение товаров через КПВВ на линии разграничения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной ... подробнее →
Зеленский отреагировал на идею Коломойского переориентироваться на Россию21.11.2019 09:30
Владимир Зеленский заявил, что международные отношения и внешнеполитический вектор страны – это прерогатива президента, а не отдельных бизнесменов, сообщает ТСН . Так он прокомментировал ... подробнее →
ФСБ РФ заявила о задержании в Южном военном округе "украинского шпиона"21.11.2019 09:00
Региональное управление российской ФСБ отчиталось о поимке в Ростовской области военнослужащего, которого подозревают в сборе сведений военного характера по заданию украинской военной разведки, ... подробнее →
СМИ: Роналду тайно женился на своей девушке21.11.2019 08:30
Итальянский таблоид Novella 2000 сообщил, что нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду тайно женился на своей девушке Джорджине Родригес, с которой имеет общую дочь, передает ... подробнее →
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