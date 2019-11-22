Синоптики дали прогноз погоды на выходные

22.11.2019 16:00

На выходных в Украине ожидаются заморозки до -11, в западных регионах - мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, сообщает Корреспондент.net . Так, мокрый снег в западных ... подробнее →

В ОРЛО рассказали, какие дни будут выходными на Новый год

22.11.2019 15:30

"Минсоцполитики ЛНР" сообщило, какие дни будут выходными в период новогодних праздников, сообщает Cxid.info. "В 2019 году 28 декабря является выходным днем, 30 декабря — рабочий день", — ... подробнее →

Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 22.11.2019

22.11.2019 13:00

Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30, сообщает Госпогранслужба Украины . Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд ... подробнее →

Составлен рейтинг лучших саундтреков десятилетия (ВИДЕО)

22.11.2019 12:00

Всемирно известное авторитетное издание "Entertainment Weekly" обнародовало рейтинг лучших саундтреков десятилетия, сообщает ONLINE.UA . Триумфальный список возглавила песня из фильма "Звезда ... подробнее →

NASA сообщило стоимость «койкоместа» на МКС для туристов

22.11.2019 11:00

Уже с 2020 году все желающие смогут подать заявку на посещение Международной космической станции. Стоимость тура в космос составит от 35 тысяч долларов за одни сутки. Правда, в эту цену входит только ... подробнее →

Tesla представила свой первый электропикап

22.11.2019 10:30

Глава американской компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап с футуристичным дизайном - Cybertruck. Презентация состоялась в Лос-Анджелесе возле ракетного завода Space X, сообщает ИА ... подробнее →

Донецкий "Шахтер" оштрафовали за русский язык

22.11.2019 10:00

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение оштрафовать донецкий «Шахтер» на 20 тысяч грн за объявления диктора на русском языке во время матча 14-го тура УПЛ в Харькове против ... подробнее →

В Испании увидели "руку Кремля" в событиях в Каталонии

22.11.2019 09:30

В Испании Национальный суд инициировал расследование участия российской разведки в попытке проведения референдума о независимости Каталонии, передает НВ . Как сообщается, речь идет о секретном ... подробнее →

В аэропорту Одессы аварийно сел Boeing 737 со сломанным шасси

22.11.2019 09:00

В международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки сломал стойку переднего шасси, сообщает РБК-Украина . "Рейс TK465, который ... подробнее →

ВСУ начали демонтаж фортификационных сооружений возле Петровского

22.11.2019 08:30

В Петровском Донецкой области в рамках разграничения сил и средств на Донбассе начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →

В Киеве прошла акция "У нас есть достоинство"

22.11.2019 08:00

Вчера на Майдане Независимости в Киеве состоялось вече "У нас есть достоинство", сообщает Корреспондент.net . Акция была приурочена к Дню достоинства и свободы, который отмечался в Украине. На ... подробнее →

Показано c 1 по 11 (из 11 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх