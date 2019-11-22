Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30, сообщает Госпогранслужба Украины . Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд ... подробнее →

"Минсоцполитики ЛНР" сообщило, какие дни будут выходными в период новогодних праздников, сообщает Cxid.info. "В 2019 году 28 декабря является выходным днем, 30 декабря — рабочий день", — ... подробнее →

На выходных в Украине ожидаются заморозки до -11, в западных регионах - мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, сообщает Корреспондент.net . Так, мокрый снег в западных ... подробнее →

NASA сообщило стоимость «койкоместа» на МКС для туристов 22.11.2019 11:00 Уже с 2020 году все желающие смогут подать заявку на посещение Международной космической станции. Стоимость тура в космос составит от 35 тысяч долларов за одни сутки. Правда, в эту цену входит только ... подробнее →

Tesla представила свой первый электропикап 22.11.2019 10:30 Глава американской компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап с футуристичным дизайном - Cybertruck. Презентация состоялась в Лос-Анджелесе возле ракетного завода Space X, сообщает ИА ... подробнее →