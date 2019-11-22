Синоптики дали прогноз погоды на выходные22.11.2019 16:00
На выходных в Украине ожидаются заморозки до -11, в западных регионах - мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, сообщает Корреспондент.net . Так, мокрый снег в западных ... подробнее →
В ОРЛО рассказали, какие дни будут выходными на Новый год22.11.2019 15:30
"Минсоцполитики ЛНР" сообщило, какие дни будут выходными в период новогодних праздников, сообщает Cxid.info. "В 2019 году 28 декабря является выходным днем, 30 декабря — рабочий день", — ... подробнее →
Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 22.11.201922.11.2019 13:00
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30, сообщает Госпогранслужба Украины . Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд ... подробнее →
Составлен рейтинг лучших саундтреков десятилетия (ВИДЕО)22.11.2019 12:00
Всемирно известное авторитетное издание "Entertainment Weekly" обнародовало рейтинг лучших саундтреков десятилетия, сообщает ONLINE.UA . Триумфальный список возглавила песня из фильма "Звезда ... подробнее →
NASA сообщило стоимость «койкоместа» на МКС для туристов22.11.2019 11:00
Уже с 2020 году все желающие смогут подать заявку на посещение Международной космической станции. Стоимость тура в космос составит от 35 тысяч долларов за одни сутки. Правда, в эту цену входит только ... подробнее →
Tesla представила свой первый электропикап22.11.2019 10:30
Глава американской компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап с футуристичным дизайном - Cybertruck. Презентация состоялась в Лос-Анджелесе возле ракетного завода Space X, сообщает ИА ... подробнее →
Донецкий "Шахтер" оштрафовали за русский язык22.11.2019 10:00
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение оштрафовать донецкий «Шахтер» на 20 тысяч грн за объявления диктора на русском языке во время матча 14-го тура УПЛ в Харькове против ... подробнее →
В Испании увидели "руку Кремля" в событиях в Каталонии22.11.2019 09:30
В Испании Национальный суд инициировал расследование участия российской разведки в попытке проведения референдума о независимости Каталонии, передает НВ . Как сообщается, речь идет о секретном ... подробнее →
В аэропорту Одессы аварийно сел Boeing 737 со сломанным шасси22.11.2019 09:00
В международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки сломал стойку переднего шасси, сообщает РБК-Украина . "Рейс TK465, который ... подробнее →
ВСУ начали демонтаж фортификационных сооружений возле Петровского22.11.2019 08:30
В Петровском Донецкой области в рамках разграничения сил и средств на Донбассе начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →
В Киеве прошла акция "У нас есть достоинство"22.11.2019 08:00
Вчера на Майдане Независимости в Киеве состоялось вече "У нас есть достоинство", сообщает Корреспондент.net . Акция была приурочена к Дню достоинства и свободы, который отмечался в Украине. На ... подробнее →
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