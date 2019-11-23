Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 23 ноября23.11.2019 15:15
КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме ( с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое ... подробнее →
Google предлагает $1 млн за взлом своих смартфонов Pixel23.11.2019 15:00
Корпорация Google обещает выплатить порядка миллиона долларов тому, кто обнаружит ошибки в смартфонах модельного ряда Pixel, передает Mediasat . Сообщается, что в программу проверки войдут смартфоны ... подробнее →
В Мариуполе упал уровень Азовского моря23.11.2019 11:30
В Мариуполе уровень Азовского моря упал до критической отметки. Местами море отошло от берега до десятка метров, передает Depo.Донбасс . Спад уровня моря начался вместе с усилением ветра. Кроме того ... подробнее →
В Украине изменили требования к фото на документы23.11.2019 11:00
Государственная миграционная служба Украины презентовала новые стандарты фотографирования на документы, удостоверяющие личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица для ... подробнее →
"Шахтер" разгромил ПФК "Львов" перед игрой с "Манчестер Сити"23.11.2019 10:45
В поединке открытии 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" принимал футболистов "Львова", передает УНН . На старте баталии комбинацию команды завершил Жуниор Мораес, который замкнул навес от ... подробнее →
Коломойский заявил о скором возврате "ПриватБанка" в свою собственность23.11.2019 10:30
Бизнесмен Игорь Коломойский заявил в комментарии изданию The Kyiv Post, что вскоре вернет себе из государственной собственности "ПриватБанк", который три года назад национализировали, сообщает ТСН . ... подробнее →
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- Зеленский на Донбассе встретился с военнослужащими ООС (ВИДЕО)13:30
- "МГБ ЛНР" на три часа закроет МАПП "Должанский"13:00
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