Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 23 ноября23.11.2019 15:15
КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме ( с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое ... подробнее →
Google предлагает $1 млн за взлом своих смартфонов Pixel23.11.2019 15:00
Корпорация Google обещает выплатить порядка миллиона долларов тому, кто обнаружит ошибки в смартфонах модельного ряда Pixel, передает Mediasat . Сообщается, что в программу проверки войдут смартфоны ... подробнее →
В Мариуполе упал уровень Азовского моря23.11.2019 11:30
В Мариуполе уровень Азовского моря упал до критической отметки. Местами море отошло от берега до десятка метров, передает Depo.Донбасс . Спад уровня моря начался вместе с усилением ветра. Кроме того ... подробнее →
В Украине изменили требования к фото на документы23.11.2019 11:00
Государственная миграционная служба Украины презентовала новые стандарты фотографирования на документы, удостоверяющие личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица для ... подробнее →
"Шахтер" разгромил ПФК "Львов" перед игрой с "Манчестер Сити"23.11.2019 10:45
В поединке открытии 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" принимал футболистов "Львова", передает УНН . На старте баталии комбинацию команды завершил Жуниор Мораес, который замкнул навес от ... подробнее →
Коломойский заявил о скором возврате "ПриватБанка" в свою собственность23.11.2019 10:30
Бизнесмен Игорь Коломойский заявил в комментарии изданию The Kyiv Post, что вскоре вернет себе из государственной собственности "ПриватБанк", который три года назад национализировали, сообщает ТСН . ... подробнее →
- Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября12:30
- ОБСЕ подтвердила завершение процесса разведения сил возле Золотого10:30
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО09:00
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины16:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября13:15
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС11:30
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО08:30
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы14:00
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября12:15
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)08:30
- Мальме - Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров15:30
- Кабмин поообещал ежегодные выплаты пленным и их семьям14:30
- В Житомире выпустили носки с цитатами Зеленского13:30
- Xiaomi представила умные часы для детей13:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября12:30
- Власти Нью-Йорка запретили электронные сигареты12:00
- Twitter начал чистку "заброшенных" аккаунтов11:30
- Нацбанк обвинил Коломойского в информатаке11:00
- ОБСЕ подтвердила завершение процесса разведения сил возле Золотого10:30
- Стала известна сумма "российского" гонорара Ротару10:00
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО
- В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября
- МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell