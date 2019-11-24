24.11.2019 10:30

За неделю незаконные вооруженные формирования Российской Федерации потеряли на Донбассе почти 20 бойцов. Об этом сообщает РБК-Украина . По данным разведки, в период с 16 по 22 ноября оккупанты ... подробнее →