Мобильный оператор "Киевстар" запустил приложение "Doctor Online" вместе с одноименной компанией-партнером. Теперь, благодаря новой разработке в области телемедицины, украинцы смогут получать ... подробнее →

Министерство цифровой трансформации запустило сайт для сбора информации о скорости интернета в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минцифры. Сообщается, что для обеспечения ... подробнее →

ОВЕН Тех из вас, кто родился у границ знака, в первой половине недели ждут весомые успехи на карьерном поприще, если, конечно, вы отдадите в полное распоряжение работы всю свою активность, инициативу ... подробнее →

В Финляндии в понедельник, 25 ноября, работники почты начали забастовки критических масштабов. Решения трудового спора между почтальонами Финляндии и работодателями не было найдено. ... подробнее →

КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы 25.11.2019 14:00 Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил начиная от 1 декабря 2019 года переходят на график зимнего периода. Об этом сообщила ... подробнее →

Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября 25.11.2019 12:15 Все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме ( с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое ... подробнее →

МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell 25.11.2019 11:00 Российская телеком-компания МТС подписала соглашение и продала 100% акций "Vodafone Украина" азербайджанский компании Bakcell. Об этом 25 ноября сообщили на сайте МТС, передает ТСН . Отмечается, ... подробнее →