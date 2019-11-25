В Финляндии из-за забастовки отменили 250 авиарейсов

25.11.2019 18:44

В Финляндии в понедельник, 25 ноября, работники почты начали забастовки критических масштабов. Решения трудового спора между почтальонами Финляндии и работодателями не было найдено.  ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

25.11.2019 17:00

ОВЕН Тех из вас, кто родился у границ знака, в первой половине недели ждут весомые успехи на карьерном поприще, если, конечно, вы отдадите в полное распоряжение работы всю свою активность, инициативу ... подробнее →

Минцифры запустило онлайн-карту интернета Украины

25.11.2019 16:30

Министерство цифровой трансформации запустило сайт для сбора информации о скорости интернета в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минцифры. Сообщается, что для обеспечения ... подробнее →

"Киевстар" разработал "виртуального доктора"

25.11.2019 15:30

Мобильный оператор "Киевстар" запустил приложение "Doctor Online" вместе с одноименной компанией-партнером. Теперь, благодаря новой разработке в области телемедицины, украинцы смогут получать ... подробнее →

КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы

25.11.2019 14:00

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил начиная от 1 декабря 2019 года переходят на график зимнего периода. Об этом сообщила ... подробнее →

Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября

25.11.2019 12:15

Все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме ( с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое ... подробнее →

МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell

25.11.2019 11:00

Российская телеком-компания МТС подписала соглашение и продала 100% акций "Vodafone Украина" азербайджанский компании Bakcell. Об этом 25 ноября сообщили на сайте МТС, передает ТСН . Отмечается, ... подробнее →

Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы

25.11.2019 10:15

На Новый год-2020 украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - Кабмин рекомендовал перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно, сообщает Апостроф . Таким образом, ... подробнее →

Ман Сити – Шахтер: прогноз букмекеров

25.11.2019 09:45

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет принимать «Шахтер». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 26 ноября. Начало встречи — в 22:00 ... подробнее →

Детское Евровидение-2019 выиграла Польша (ВИДЕО)

25.11.2019 09:00

В финале Детского Евровидения 2019, которое состоялось в воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице, по результатам зрительского голосования и по оценкам представителей жюри, победила Вики ... подробнее →

"Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)

25.11.2019 08:30

Бывший "народный мэр" Горловки Донецкой области Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком. На протяжении пяти лет он жил на неподконтрольной территории, добывая информацию. Об этом сообщил спикер ... подробнее →

Показано c 1 по 11 (из 11 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх