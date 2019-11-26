Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины26.11.2019 16:30
Благотворительный фонд «Будущее в единстве» проводит отбор старшеклассников с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также среди переселенцев для подготовки к ... подробнее →
Первый электромобиль Skoda сошел с конвейера26.11.2019 16:00
В Братиславе стартовало производство Skoda Citigo-e iV. Это самый доступный электромобиль концерна Volkswagen и дебютный электрокар чешской марки, сообщает АвтоЦентр . Первые авто доставят ... подробнее →
Зеленскому в Эстонии подарили велосипед26.11.2019 15:00
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила президенту Владимиру Зеленскому велосипед во время визита украинского лидера в Таллин, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . В качестве ответного подарка ... подробнее →
На межбанке доллар упал ниже 24 гривен26.11.2019 14:00
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 23,98 гривен за доллар, курс в покупке до 23,96 гривен ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября26.11.2019 13:15
Все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое ... подробнее →
Опубликовано видео "ограбления века" в Дрездене (ВИДЕО)26.11.2019 12:45
В сети появилось видео ограбления самой богатой коллекции драгоценностей в Европе в Дрездене, где злоумышленники украли из музея "Грюнес Гевельбе" экспонаты на сумму около миллиарда евро. Видео ... подробнее →
НБУ вводит в обращение монету 5 гривен26.11.2019 12:15
С 20 декабря Национальный банк Украины вводит в обращение монеты номиналом 5 гривен. На них, как и на банкноте, будет изображен Богдан Хмельницкий, сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →
В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС26.11.2019 11:30
В Кировском районе оккупированной Макеевки Донецкой области двое вооруженных мужчин совершили нападение и ограбили АЗС, передает Depo.Донбасс . Сотрудникам "полиции ДНР" удалось по горячим следам ... подробнее →
Huawei представила самый мощный в мире Android-планшет26.11.2019 11:00
Компания Huawei официально представила MatePad Pro — самый мощный планшетный компьютер на базе Android из всех, доступных в настоящее время на рынке, сообщает 3DNews . Устройство оснащено ... подробнее →
Закрывается газета "Зеркало недели"26.11.2019 10:30
Одна из самых известных и авторитетных отечественных газет "Зеркало недели. Украина" вскоре прекратит выход в печатной версии, сообщает ТСН . По слухам, официальное объявление о закрытии печатной ... подробнее →
WADA рекомендовала отстранить Россию от всех междкнародных соревнований26.11.2019 10:00
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, сообщает XSPORT.ua . Комитет пришел к выводу, что ... подробнее →
Стало известно, о чем Зеленский и Путин поговорили по телефону26.11.2019 09:30
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает ICTV . Глава Украины во время телефонного разговора с российским ... подробнее →
В Тбилиси продолжаются столкновения демонстрантов с полицией26.11.2019 09:00
Сегодня утром, 26 ноября, в столице Грузии спецназ МВД разогнал протестующих, которые блокировали входы в парламент. Об этом сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Полиция применила водомет, к зданию ... подробнее →
В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО26.11.2019 08:30
Смена владельца компании "Vodafone-Украина" не повлияет на работу оператора на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. об этом сообщила пресс-секретарь "Vodafone-Украина" ... подробнее →
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