Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 23,98 гривен за доллар, курс в покупке до 23,96 гривен ... подробнее →

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила президенту Владимиру Зеленскому велосипед во время визита украинского лидера в Таллин, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . В качестве ответного подарка ... подробнее →

В Братиславе стартовало производство Skoda Citigo-e iV. Это самый доступный электромобиль концерна Volkswagen и дебютный электрокар чешской марки, сообщает АвтоЦентр . Первые авто доставят ... подробнее →

Благотворительный фонд «Будущее в единстве» проводит отбор старшеклассников с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также среди переселенцев для подготовки к ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября 26.11.2019 13:15 Все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое ... подробнее →

Опубликовано видео "ограбления века" в Дрездене (ВИДЕО) 26.11.2019 12:45 В сети появилось видео ограбления самой богатой коллекции драгоценностей в Европе в Дрездене, где злоумышленники украли из музея "Грюнес Гевельбе" экспонаты на сумму около миллиарда евро. Видео ... подробнее →

НБУ вводит в обращение монету 5 гривен 26.11.2019 12:15 С 20 декабря Национальный банк Украины вводит в обращение монеты номиналом 5 гривен. На них, как и на банкноте, будет изображен Богдан Хмельницкий, сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →