Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины

26.11.2019 16:30

Благотворительный фонд «Будущее в единстве» проводит отбор старшеклассников с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также среди переселенцев для подготовки к ... подробнее →

Первый электромобиль Skoda сошел с конвейера

26.11.2019 16:00

В Братиславе стартовало производство Skoda Citigo-e iV. Это самый доступный электромобиль концерна Volkswagen и дебютный электрокар чешской марки, сообщает АвтоЦентр . Первые авто доставят ... подробнее →

Зеленскому в Эстонии подарили велосипед

26.11.2019 15:00

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила президенту Владимиру Зеленскому велосипед во время визита украинского лидера в Таллин, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . В качестве ответного подарка ... подробнее →

На межбанке доллар упал ниже 24 гривен

26.11.2019 14:00

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 23,98 гривен за доллар, курс в покупке до 23,96 гривен ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября

26.11.2019 13:15

Все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое ... подробнее →

Опубликовано видео "ограбления века" в Дрездене (ВИДЕО)

26.11.2019 12:45

В сети появилось видео ограбления самой богатой коллекции драгоценностей в Европе в Дрездене, где злоумышленники украли из музея "Грюнес Гевельбе" экспонаты на сумму около миллиарда евро. Видео ... подробнее →

НБУ вводит в обращение монету 5 гривен

26.11.2019 12:15

С 20 декабря Национальный банк Украины вводит в обращение монеты номиналом 5 гривен. На них, как и на банкноте, будет изображен Богдан Хмельницкий, сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →

В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС

26.11.2019 11:30

В Кировском районе оккупированной Макеевки Донецкой области двое вооруженных мужчин совершили нападение и ограбили АЗС, передает Depo.Донбасс . Сотрудникам "полиции ДНР" удалось по горячим следам ... подробнее →

Huawei представила самый мощный в мире Android-планшет

26.11.2019 11:00

Компания Huawei официально представила MatePad Pro — самый мощный планшетный компьютер на базе Android из всех, доступных в настоящее время на рынке, сообщает 3DNews . Устройство оснащено ... подробнее →

Закрывается газета "Зеркало недели"

26.11.2019 10:30

Одна из самых известных и авторитетных отечественных газет "Зеркало недели. Украина" вскоре прекратит выход в печатной версии, сообщает ТСН . По слухам, официальное объявление о закрытии печатной ... подробнее →

WADA рекомендовала отстранить Россию от всех междкнародных соревнований

26.11.2019 10:00

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, сообщает XSPORT.ua . Комитет пришел к выводу, что ... подробнее →

Стало известно, о чем Зеленский и Путин поговорили по телефону

26.11.2019 09:30

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает ICTV . Глава Украины во время телефонного разговора с российским ... подробнее →

В Тбилиси продолжаются столкновения демонстрантов с полицией

26.11.2019 09:00

Сегодня утром, 26 ноября, в столице Грузии спецназ МВД разогнал протестующих, которые блокировали входы в парламент. Об этом сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Полиция применила водомет, к зданию ... подробнее →

В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО

26.11.2019 08:30

Смена владельца компании "Vodafone-Украина" не повлияет на работу оператора на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. об этом сообщила пресс-секретарь "Vodafone-Украина" ... подробнее →

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