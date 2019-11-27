Кабмин зафиксировал цену на газ до конца отопительного сезона27.11.2019 16:30
Кабмин установил фиксированную цену на газ на весь отопительный сезон, сообщает Телеканал новостей «24» . Украинцы смогут добровольно выбрать: или платить по привычной системе ... подробнее →
Мальме - Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров27.11.2019 15:30
В четверг, 28 ноября, Мальме и Динамо сыграют в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет в Мальме на стадионе Сведбанк, стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени, сообщает ... подробнее →
Кабмин поообещал ежегодные выплаты пленным и их семьям27.11.2019 14:30
В ходе заседания 27 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении ежегодной денежной помощи бывшим и нынешним пленным, а также их семьям. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам ... подробнее →
В Житомире выпустили носки с цитатами Зеленского27.11.2019 13:30
В ассортименте одного из житомирских магазинов появились зеленые носки с крылатыми фразами президента Владимира Зеленского, сообщает Корреспондент.net . Например, можно купить пару с надписью "Вийди ... подробнее →
Xiaomi представила умные часы для детей27.11.2019 13:00
Компания Xiaomi официально представила детские умные часы Mitu Rabbit 2S, сообщает TEHNOT . Устройство Xiaomi под брендом Mitu оснащено 1,3-дюймовым сенсорным IPS дисплеем с разрешением 240х240. Часы ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября27.11.2019 12:30
Сегодня все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась ... подробнее →
Власти Нью-Йорка запретили электронные сигареты27.11.2019 12:00
Законодатели Нью-Йорка проголосовали за запрет ароматизированных электронных сигарет. За это проголосовал во вторник, 26 ноября, городской совет, передает РБК-Украина . Также горсовет поддержал ... подробнее →
Twitter начал чистку "заброшенных" аккаунтов27.11.2019 11:30
Владельцы Twitter-аккаунтов, в которые не заходили более полугода, стали получать по электронной почте уведомление о необходимости зайти на них до 11 декабря, иначе компания удалит аккаунт и освободит ... подробнее →
Нацбанк обвинил Коломойского в информатаке27.11.2019 11:00
Правления Национального банка заявляет об атаке, инициированном олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает РБК-Украина . Нацбанк заявил о "клевете в СМИ и ... подробнее →
ОБСЕ подтвердила завершение процесса разведения сил возле Золотого27.11.2019 10:30
Вчера, 26 ноября, во исполнение рамочного решения трехсторонней контактной группы с соблюдением графика, принятого на встрече рабочей подгруппы по вопросам безопасности 1 октября 2019 года в Минске, ... подробнее →
Стала известна сумма "российского" гонорара Ротару27.11.2019 10:00
В России озвучили сумму гонорара украинской певицы Софии Ротару, которая оказалась в центре скандала из-за запланированного выступления на фестивале Песня года 2019 в Москве, передает Главред . В ... подробнее →
Гончарук сделал прививку от дифтерии и призвал следовать его примеру27.11.2019 09:30
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал прививку от дифтерии и поручил руководителям областей рассказывать населению о рисках эпидемий. Об этом он сообщил в Facebook, передает НВ . ... подробнее →
В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО27.11.2019 09:00
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает выплату пенсий жителям оккупированных территорий без справки переселенца, информирует Цензор.НЕТ . Об этом на своей странице в ... подробнее →
"Шахтер" вырвал ничью в гостевом матче с "Ман Сити" (ВИДЕО)27.11.2019 08:30
Донецкий "Шахтер" сыграл в ничью 1:1 в выездном матче против чемпиона Англии "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Поединок начался с ... подробнее →
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